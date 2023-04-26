量子催眠深入潛意識根源治療 抑鬱症焦慮症福音

抑鬱症和焦慮症是在現代生活中常聽到也常見的，而催眠是許多患者求助的方法之一。傳統催眠採用暗示或植入指令來達到治療效果，而「量子催眠」則是另一個思路，通過尋找問題產生的根源，從根本上幫助個案解決問題，通過回溯過去以及向潛意識提問、交談來找到問題的根源。潛意識最清楚病人的癥結在哪兒，以及什麼樣的協助、建議是最適合的。若潛意識認為是合適的，甚至可看到其未來（今生或更遠的未來），因此往往一次就有很好的效果。

量子催眠(Quantum Healing Hypnosis Technique，QHHT®)，是全球傳奇的回溯催眠大師朵洛莉絲·侃南(Dolores Cannon)，基於近五十年的實踐和無數神奇的催眠經歷不斷錘煉而成的一種獨特的催眠技術，也是她留給地球的一份神奇遺產。她發現這種獨特的方法可以非常有效地用於改善身體與心理方面的問題，並解決人生的重大議題。經她催眠而重獲新生的來訪者數以千計，她也因此完成了十九本基於她完全的催眠案例、顛覆傳統認知的暢銷著作。

量子催眠師許小姐介紹，量子催眠能夠幫助被催眠者進入潛意識，即最深層的意識和覺知，那裡留存著人體所有的記憶、認知、智慧，是和靈魂相連結的記憶庫。當潛意識裡深層認識被觸碰到時，催眠師將通過引導進入潛意識，從而看到所發生的事件，並瞭解到是什麼讓病人受到衝擊/打擊或被創傷。如果這種精神創傷未得到治癒，就會被卡在細胞分子裡，作為創傷記憶帶到另一世，再通過某些會發生的事件被調出，從而再次學習、體驗及進化靈魂，這就是靈魂的進化過程，也是所謂的因緣果報，但並沒有所謂的報應，只是不斷地學習和進化。

抑鬱症和焦慮症都是因為過去曾有過的負面能量沒有得到釋放而淤積形成，量子深層催眠就是進入病患深層潛意識，讓患者感受到這些負能量的來源，從而讓其被釋放並得到治癒。

潛意識與我們清醒狀態的意識不同，在潛意識狀態下，我們不會再用意識或大腦去判斷事物，而是聽從我們的心，也就是靈魂。只有進入深度意識，我們才可能改變固有認知。

作為量子催眠師，許小姐已進行過幾百個案例，也在通過不斷積累經驗來逐漸改進手法，從而加強治癒效果，被催眠者通過一次療程就可以感受截然不同的心理狀態和情緒。在治癒的最後環節，量子催眠師許小姐將進行最新的探索，即利用宇宙能量來轉換患者的負面情緒，所以患者可以在幾個小時內感受到情緒的轉變，從而體會到身體的輕盈和心靈的平靜。歡迎有需要的僑胞致電量子催眠師許小姐，電話：646-525-0966。