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李致一美容整形微電流美容 緊緻臉部肌膚

紐約訊
李致一美容整形引進「微電流臉部療程」，輕鬆、高效地緊緻肌膚。
李致一美容整形引進「微電流臉部療程」，輕鬆、高效地緊緻肌膚。

執業於法拉盛並將主流美容整形技術及資訊引薦至華人社區的李致一美容整形外科中心，因應眾多愛美人士對護膚美容的多元需求，引進流行於主流醫美界的醫療美容護理系列，以極微量電流溫和深觸肌底塑造緊緻輪廓，並有專屬個人的客製化醫療美容系列療程。

「微電流臉部療程」(microcurrent facial treatment)是臉部美容新趨勢，這項非侵入性的療程以微小的電流刺激、舒緩、拉提臉部肌肉等特點，獲多位好萊塢女星肯定，被稱作是臉部肌肉的小小肌力訓練。當進行微電流臉部療程時，美容師會在臉上敷上助導電的凝膠，接著以兩根通電的金屬棒在臉部來回輕輕推動按摩，同時以電流刺激深層的肌肉組織。美容師會告訴顧客這兩根金屬「魔法棒」將來回釋放電流以刺激皮膚與肌肉，從而達到拉提緊緻肌膚的效果。療程每次進行時間約45分鐘，療程次數越多則效果越明顯。在進行療程時，臉部皮膚時或有輕微刺痛感，嘴巴或感覺到金屬味，但大多數人都會非常放鬆。

另一項美容護膚療程為法國專利Silver Mask Facial，使用電穿孔方法結合7種不同的微電流頻率，對皮膚細胞進行電滲透，吸收精華中的營養成分，同時增加天然膠原蛋白和彈性蛋白纖維的產生，改善肌肉張力。該護膚也將使用法國Silver專利面膜，將所有生物纖維素面膜成分擴散到皮膚深層，補充、滋潤、滋養、光滑、豐滿面部皮膚，具有抗皺效果。這項技術男女皆宜，為所有皮膚類型專屬訂製，無創且無痛。這些先進的護膚療法都可在面部和身體上進行。

李致一醫學博士畢業於紐約大學，於美國著名的Cleveland Clinic Foundation接受臨床訓練。李致一整形美容中心的美容整形項目滿足愛美人士的各種需求，如超聲刀拉皮、隆胸、雙眼皮、下眼袋、抽脂、臉部埋線拉皮等。欲瞭解最新美容信息，請瀏覽網址：www.steveleemd.com；診所地址：39-16 Prince St, Suite 153, Flushing, NY 11354（法拉盛富頓一號廣場153室）；預約電話：718-886-8996。

肌肉 法拉盛 醫學

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