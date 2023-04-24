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「紐約新樓盤博覽會」法拉盛隆重舉行

紐約訊

首屆「紐約新樓盤博覽會」在法拉盛Tangram隆重舉行，會上展示了紐約市數十家新開發地產專案和他們的設計理念，項目涵蓋公寓、寫字樓、零售、酒店等多種類型，同時聚集了眾多地產業界翹楚，大家一起交流，博覽會吸引了數百買家前來參加。

博覽會上有數十家新開發樓盤參展，包括位於法拉盛的The Farrington，The Northern Tower，Northern Parc, The Prince，The Connexion，Union Center， Tangram, Nusun；位於長島市的的Skyline，The Greene；位於皇后區的Arcadia Woodside 及Arcadia Sunnyside；位於曼哈頓的One Manhattan Square，及位於新澤西的One Park等豪華公寓大樓。

與會的知名房產企業及開發商有: Extell Development、Century Development Group、ZD Jasper Realty、W&L Group、United Construction And Development Group、F&T Group、SCG America Group、AMPIERA Group、DMG Investment、 Sunlight Development and Chase Global Realty等等。帶來的地產項目涵蓋公寓、寫字樓、零售、酒店等多種類型。展商們通過圖片、視頻、模型等生動形式，展示了專案的獨特魅力與投資價值。

主辦方CPRE Group更邀請了業內知名專家，包括資產管理公司、律師、會計師、銀行、建材商、學校等與參會者面對面交流。包括Chase Bank (大通銀行)、East West Bank(華美銀行)、Wells Fargo, The Law Office of Fuqiang Zhang PLLC/Geng & Associates PLLC(法路通律師樓)、Crystal Windows、CX Consulting & XC Enginering P.C.(建築工程師)、Alvin Tan CPA(譚會計師事務所)、Northwestern Mutual Wealth Management Company、Century Max Insurance、Galaxy Lending Corporation、Rosemont College、Queens School of Real Estate、The Ivy Review等，大家圍繞房地產市場、投資策略等熱點話題展開討論。

此外，現場還設置了豐厚獎品的互動環節，有六福珠寶贊助價值$1,512的18k鑽石白金項鍊、Eye Solution 藝視$500禮券、iLook贊助的$500禮券，世紀集團及Flushing Medical SPA法拉盛醫美中心共贊助$1,000禮券、新東溢豐贊助共$1,000禮卷、Juqi 局氣贊助共$1,000禮券、MUZE Hair Salon贊助共$6,000禮券等, 增強了參觀者的體驗。

首屆紐約新樓盤博覽會成功舉辦，為購房者和投資者帶來了獨家資源和專業服務。展望未來，期待更多卓越專案共同打造美好居住與商業環境。

CPRE Group International（CPRE）是紐約一站式地產服務公司，業務包括銷售與租賃，新樓盤發展，市場與品牌管理，物業管理，投資管理等。CPRE與美國一流的開發商和專業機構進行深度合作，為客戶篩選出最合適的一手專案資源，根據不同的客戶需求及時提供準確、詳盡的專業意見及專案管理服務。

CPRE Group 聯繫方式：Tangram Office Building，37-12 Prince St Suite 9A，Flushing NY 11354，電話：212-960-8787，網站：Cpregroup.com。

首屆「紐約新樓盤博覽會」聚集了眾多地產業界精英。
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