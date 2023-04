「紐約新樓盤博覽會」法拉盛隆重舉行

首屆「紐約新樓盤博覽會」在法拉盛 Tangram隆重舉行,會上展示了紐約市數十家新開發地產專案和他們的設計理念,項目涵蓋公寓、寫字樓、零售、酒店等多種類型,同時聚集了眾多地產業界翹楚,大家一起交流,博覽會吸引了數百買家前來參加。

博覽會上有數十家新開發樓盤參展,包括位於法拉盛的The Farrington,The Northern Tower,Northern Parc, The Prince,The Connexion,Union Center, Tangram, Nusun;位於長島市 的的Skyline,The Greene;位於皇后區的Arcadia Woodside 及Arcadia Sunnyside;位於曼哈頓的One Manhattan Square,及位於新澤西的One Park等豪華公寓大樓。

與會的知名房產企業及開發商有: Extell Development、Century Development Group、ZD Jasper Realty、W&L Group、United Construction And Development Group、F&T Group、SCG America Group、AMPIERA Group、DMG Investment、 Sunlight Development and Chase Global Realty等等。帶來的地產項目涵蓋公寓、寫字樓、零售、酒店等多種類型。展商們通過圖片、視頻、模型等生動形式,展示了專案的獨特魅力與投資 價值。

主辦方CPRE Group更邀請了業內知名專家,包括資產管理公司、律師、會計師、銀行、建材商、學校等與參會者面對面交流。包括Chase Bank (大通銀行)、East West Bank(華美銀行)、Wells Fargo, The Law Office of Fuqiang Zhang PLLC/Geng & Associates PLLC(法路通律師樓)、Crystal Windows、CX Consulting & XC Enginering P.C.(建築工程師)、Alvin Tan CPA(譚會計師事務所)、Northwestern Mutual Wealth Management Company、Century Max Insurance、Galaxy Lending Corporation、Rosemont College、Queens School of Real Estate、The Ivy Review等,大家圍繞房地產市場、投資策略等熱點話題展開討論。

此外,現場還設置了豐厚獎品的互動環節,有六福珠寶贊助價值$1,512的18k鑽石白金項鍊、Eye Solution 藝視$500禮券、iLook贊助的$500禮券,世紀集團及Flushing Medical SPA法拉盛醫美中心共贊助$1,000禮券、新東溢豐贊助共$1,000禮卷、Juqi 局氣贊助共$1,000禮券、MUZE Hair Salon贊助共$6,000禮券等, 增強了參觀者的體驗。

首屆紐約新樓盤博覽會成功舉辦,為購房者和投資者帶來了獨家資源和專業服務。展望未來,期待更多卓越專案共同打造美好居住與商業環境。

CPRE Group International(CPRE)是紐約一站式地產服務公司,業務包括銷售與租賃,新樓盤發展,市場與品牌管理,物業管理,投資管理等。CPRE與美國一流的開發商和專業機構進行深度合作,為客戶篩選出最合適的一手專案資源,根據不同的客戶需求及時提供準確、詳盡的專業意見及專案管理服務。