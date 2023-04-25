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尤人哲醫師增設法拉盛門診 精治急慢性疼痛綜合症

紐約訊
尤人哲醫學博士(Jason Yu, M.D.)
尤人哲醫學博士(Jason Yu, M.D.)

麻醉、痛症醫師尤人哲醫學博士在法拉盛Tangram大廈增設門診，方便皇后區的痛患。

尤人哲醫學博士(Jason Yu, M.D.)畢業於佛蒙特大學醫學系，在約翰．霍普金斯大學完成內科實習，曾在美國主要醫療機構和私人醫療團體中接受培訓和實習。他是為邁蒙尼德醫療中心麻醉科住院醫師、首席住院醫師，西奈山伊坎醫學院曼哈頓疼痛管理中心疼痛管理研究員。尤醫師獲有美國麻醉學委員會的麻醉與疼痛管理雙重證書（特考文憑），並且是美國麻醉醫師協會(ASA)、紐約州醫學會(MSSNY)、美國華人醫學會(CAMS)、紐約麻醉師協會(NYSSA)的會員，目前隸屬 Northwell 醫療系統。

急慢性疼痛綜合症的的原因很複雜，尤人哲醫學博士擅於採用簡單的方法，與患者進行合作，使患者能通過多種多樣的治療方法來對抗疼痛綜合症，並獲得康復。他精治：關節疼痛、頸部疼痛、背部疼痛、頭部疼痛、手部疼痛、肌肉疼痛、膝蓋疼痛、面部疼痛、工傷、腹部疼痛、足部疼痛、機動車傷等。

尤博士對急慢性疼痛綜合症的複雜性了如指掌，能靈活運用多學科的疼痛管理方法，包括咨詢、藥物管理、物理治療以及微創介入/外科和超聲引導程序等來治療。尤醫生治療的疼痛疾病中，包括癌症相關疼痛綜合症、肌肉骨骼疾病、術後急性和慢性疼痛、頭痛、藥物成癮和神經系統疾病等。

尤人哲博士法拉盛Tangram大廈開設的分診所：37-12 Prince St., Suite 3B, Flushing, NY 11354，目前只開星期天，須預約。曼哈頓診所，245 5th Ave., Suite 307, New York, NY 10016 (近28街)。網站：www.jasonyumd.com。預約電話：866-777-3798。

醫學 法拉盛 肌肉

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