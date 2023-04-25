康州名門家族收藏品拍賣會5/6舉行 歡迎藏家觀展競拍

NADEAU'S AUCTION GALLERY通過專家意見將此青銅器通過照片、掃描和分析與 1913 年的原始照片進行了比對。

新英格蘭一家最大的康州古董拍賣 行NADEAU'S AUCTION GALLERY一年一度的春季古董拍賣會訂於5/6(六)上午10時舉辦，拍品包括數百件美國、中國和歐洲古董及珠寶首飾、畫作等精品收藏，歡迎華人 踴躍觀展和參與競拍。

該古董拍賣行信譽卓著，主要都是康州地區名門家族的遺產和收藏品，年代準確、品位高、極具投資 收藏價值，是古董收藏家和愛好者不可多得的重要拍賣會，也是近年來華人收藏家最關注的投資收藏機會。

此次春拍品受到各界關注的最大亮點之一的Price Kung稀有鑲嵌仿古青銅器，漢式鑄造，側面逐漸變細，從平足上升到圓肩，頸部收縮，邊緣張開，肩部和足部有三角形 Lappet 帶的鋸齒狀邊緣。表身飾有密密麻麻的修飾雷紋地釘，凸台鑲嵌綠松石，孔雀石氧化，漢代歸於後世。

這件Price Kung稀有鑲嵌仿古青銅器，出身於恭王府中的藏品， 1913年 2 月 27日至 28 日在紐約麥迪遜廣場舉行的美國美術館拍賣會上的恭王府藏品拍賣會上(1913 年，項目 #306) 以 1,550 美元的價格售出，由紐約 Seaman 購得。

大約 1969 年至 1970 年間，這件Price Kung稀有鑲嵌仿古青銅器由紐約市 Gotham 酒店的 Arthur E. Nelson 的妻子Mae Neville，將此壺交給了 Elinor Murray。

關於圖錄及全部照片，敬請覽網站：www.NadeausAuction.com。

電話：860-246-2444。拍賣會地址：25 MEADOW RD., WINDSOR, CT 06095(離Hartford僅3分鐘)，電郵：[email protected]。