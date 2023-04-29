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優越健保VillageCareMAX 關懷社區　提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚

紐約訊

優越健保(愛心村)VillageCareMAX是一家擁有40多年歷史的非盈利醫療保險機構，長期以來為有紅藍卡(Medicare聯邦醫療保險)和白卡(Medicaid醫療補助)的社區長者以及患有某些慢性疾病的特定人群，提供包括植牙在內的、有針對性特殊需求的全面綜合醫療保健計劃。優越健保(愛心村)VillageCareMAX致力於關懷社區，為有殘障的華裔耆老，提供高品質的醫療和護理全方位專業服務。

自2019年開設法拉盛社區中心以來，優越健保(愛心村)已經為超過3000多名的社區耆老，提供了醫療保健、居家護理和老人中心福利的一條龍服務。該中心的工作人員能用普通話、廣東話、上海話，以及福州話，熱情耐心地為有需求的民眾解答相關疑問，並提供信件翻譯等。優越健保(愛心村)的第二家社區中心於2021年在布碌崙七大道61街增設社區中心，方便社區民眾更多的瞭解和挑選健保計劃。

優越健保(愛心村)與聯邦醫療保險和紐約州醫療補助簽約，不斷擴大和亞裔華人醫師協會以及社區華人藥房、眼鏡公司的合作，以便於更好地為居住在曼哈頓、皇后區、布碌崙和布朗士的合資格人士服務。

已經獲得長期護理資格的18歲以上人士，優越健保(愛心村)提供聯邦保健綜合優選計劃Medicare Total Advantage(HMO D-SNP)福利包括：

每月$225的非處方藥(OTC)福利和食品雜貨消費

包括植牙在內的全額免費的綜合牙科服務；

每年$350用於眼科年檢/眼鏡；

高達50次的針灸治療(理療無次數限制)；

無限次醫療交通接送服務，以及高達$50,000的全球急症醫療服務等。

對於不需要長期護理和針灸的長者，優越健保(愛心村)提供聯邦保健健康優選計劃(Medicare Health Advantage Plan)福利包括：

每月$175非處方藥(OTC)；

每年$2000的綜合牙科服務

$1500的雙耳助聽器(每只限額$750)、以及免費年度聽力測試。

您是否充分利用Medicare計劃的牙科、眼科、聽力等更多福利？保費、共付額、共保額和扣除額將會根據各人所取得的額外補助等級而有所不同，請聯絡優越健保以取得進一步詳情。優越健保(愛心村)的法拉盛及布碌崙社區中心，仍嚴格堅持防疫措施，將感染風險降低至最低，確保訪客的安全，真誠歡迎社區的長者和有需求人士親臨諮詢。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，工作時間週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：1-718-517-2600。布碌崙社區中心地址：61-20 7th Ave, Brooklyn, NY 11220(七大道61和62街之間)，查詢電話：1-718-517-2650(國粵英服務)。

健保 聯邦醫療保險 福利

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