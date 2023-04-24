超越高爾夫球會主辦 順成地產贊助2023年超越高爾夫公開賽長島圓滿閉幕

2023年超越高爾夫公開賽球友大合照。

2023年紐約超越高爾夫公開賽於日前在紐約長島 Harbor Links 高爾夫球場舉行，紐約超越高爾夫球會會員與嘉賓共同揮杆角逐，賽後在高爾夫球場會所舉辦頒獎晚會。

在此熱烈恭賀以下獲獎球友，男子總杆冠亞季軍：Hansen Huang，Will Liu，楊直。女子總杆冠亞季軍：Caty Corso，Wendy Shao，Jane Gao。淨杆前三名分別是：李秀東，李彬，張宇博 。此次活動最大亮點是鄭杭先生在比賽中打了一杆進洞（hole in one），6萬分之一的概率，是他的好運和實力完美相遇。

紐約超越高爾夫球會會長董茂華指出，紐約超越高爾夫已經在紐約地區華人 中有了廣泛的群眾基礎，其高爾夫俱樂部就是在這個背景下，由紐約地區一群高爾夫愛好者在2017年組建的非盈利型組織。註冊會員有130多人，經常參加活動的會員及嘉賓超過200名，會員來自各個行業，包括銀行、地產、醫生、工程師、律師等。既有剛剛來美定居的企業家，也有在美紮根幾十年的老華僑，紐約超越俱樂部以高爾夫運動為平臺，以球會友，超越自我，促進紐約地區華人高爾夫的發展，同時為紐約地區的華人社區做服務。

本次比賽的前八名成績最優秀的隊員，他們將代表紐約超越高爾夫球隊，前往參加芝加哥 USASA高爾夫球巡迴賽，與更多的高爾夫愛好者交流。這八名選手分別是：Hansen Huang, Will Liu, Jerry Zhang, Andy Fang, Leon Yi, Frank Chi, 王耀明，梅朝輝，超越球會預祝他們在芝加哥的高爾夫大賽取得佳績，也感謝順成地產的Shirley Yang 為超越高爾夫代表隊額外追加贊助。

紐約超越高爾夫球會董茂華會長與全體組委成員衷心感謝順成地產再次贊助，感謝聯合贊助人，法國葡萄酒釀造商聯合會董事長紀曉芳（Aurore Ji），四季產權Jim Miao，崔健醫生，Dr. Harry Chen，Tony Li，Jeffery Qin，深圳Green Joy。

紐約超越高爾夫球會竭盡所能，期待每次賽事都能讓所有球會會員滿意，高興而來，滿載而歸！

紐約超越高爾夫俱樂部每年都會舉辦幾場大型比賽，也舉辦各種公益賽，已經成為紐約地區頗有影響力的高爾夫俱樂部。