老豫園首家門市進駐法拉盛滿額消費可免費停車或堂食加贈小籠包

老豫園首家法拉盛市店，提供各式琳瑯滿目上海小吃、早點、冷菜熱炒及各式麵飯美食。

以上海手工麵點風行美國40多州的「老豫園」，目前，在華人聚集的法拉盛 緬街開設了首家店面，將虜獲外州各地饕客的上海美食 小吃引進紐約。該店舉辦開幕回饋酬賓，凡消費滿$30元免費停車一小時;滿$60免費停車二小時，或滿$30送小籠包一籠。歡迎饕客闔府品嚐。

老豫園成立於2017年，以專業製作手工麵點為主，旗下經營近80種冷凍麵點產品，其中上海手工點心更是經銷到亞特蘭大、波斯頓、俄亥俄等40多個州，2020年經USPTO正式註冊商標專用權，同年參加於曼哈頓42街至57街之間所舉行的「九大道國際美食節」獲得好評;而後在芝加哥美食節評選為「最好吃中國食品」。2023年旗下近十個品種獲得美國USDA認證，產品銷往美國各大超市，其品質及口味獲得廣大僑胞的讚許，而全美首家店面也終於在紐約法拉盛開業，滿足各路饕客的味蕾。

老豫園以手工麵點為主，其中澆頭麵更是深具特色。澆頭麵是上海道地麵食，「澆頭」是指添加在飯、麵上的配料，澆頭麵意思就是把噴香噴香的，油黃油黃的，誰吃了舌頭尖都辣的麻酥酥的配料加到陽春麵(或是乾麵)裡頭，而加在上面的配料變化很多，可以是蔥烤大排、蘇式燜蹄，也可以是臺式炸排骨、韭黃鱔絲。老豫園更有雙澆頭或多澆頭選擇，一次滿足多樣式口味。

上海盆頭是正餐前的開胃精靈(開味小菜)，雖言小菜，老豫園的盆頭師傅不論在刀工、作法上可一點也不馬虎，依循傳統烹調工序，炸、(火靠)、燜、煸、煨、醉等。盆頭菜，讓食客在等候上菜的空檔淺嚐幾口也是盡顯精華。

上海美食中絕不容錯過的小籠，又是老豫園的拿手一絕。法拉盛少有的黑松露小籠包！一口咬下，香味撲來，麵皮雖薄卻帶嚼勁，很是結實。唇齒間充斥著松露鮮味的上海菜式，讓人倍感驚喜。當然，實而不華的原味小籠，湯鮮餡美的蟹粉小籠…，款款都是令人垂涎、欲罷不能的珍饈。

老豫園在店面的裝潢也很用心，請來插畫家張簡士揚在門口及店內畫壁畫，老豫園讓用餐多了份文創風格，藉此拉近與年輕人的距離，即使一個人也可以來老豫園吃吃澆頭麵，品嚐來自江浙的美食。

掀起網紅熱搜的黃金蟹肉蔥油拌麵，其蟹殼熬蔥油便是這碗麵的殺手鐧，將鮮美的膏肥脂滿浸潤久了蟹殼中所蘊滿的天然蟹香氣，蔥身、蟹殼一起小火耐心熬，香到極致！就算是自小不愛吃蔥的食客也能吃到一根麵都不剩，直呼過癮。

疫情 下的您已多年未回故里了，走一趟老豫園絕對可一解你我魂牽夢繫的思鄉胃（味）。老豫園現已正式開業，地址：42-35 Main Street, Unit 1M Flushing (法拉盛緬街中國銀行大樓內)，電話:718-762-2222。