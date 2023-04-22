長庚大學「北美醫學預科暑期課程」招生中　首創全英文教學 提供競爭型全額獎學金

長庚大學校景。

長庚大學(Chang Gung University簡稱「CGU」)首創全英文的「北美醫學 預科暑期課程」(CGU Pre-med Enhancement Summer Program)，因應高授課品質(低師生比與同儕醫學生輔導員)、以及醫療機構見習名額有限，報名截止為2023年4月30日(台灣時間)，學習時間為7月3日-8月11日，為期六周，歡迎興趣的學生和家長把握機會。

「北美醫學預科暑期課程」今年首辦，開放招收50名美國及加拿大 在學大學生，課程費用含在校住宿費、志工服務及台灣文化參訪食宿，並由長庚大學提供競爭型全額獎學金。申請獲選學生於完成暑期課程後，將獲得長庚大學英文成績單(具學分及時數)。參與本暑期課程之學生若完成學業，預期將有助學生在美國或加拿大申請醫科並提升履歷競爭力。

長庚大學由台塑企業創辦人王永慶及王永在昆仲為培育優秀醫療人才且提升台灣醫療水準，於1987年4月創設「長庚醫學院」後升格為「長庚大學」。因應台灣及世界醫療、工程、管理及人工智慧的人才培育需求，長庚大學與長庚醫院、台塑企業等各產業翹楚建教合作，奠定堅實學研基礎，現設置四學院：醫學院、工學院、管理學院、智慧運算學院，專任教師(含臨床)582位、兼任教師665位、學生6,987人，專任教師及學生人數比例為極精緻的1比12。長庚大學(Chang Gung University) 積極延攬海內外專家學者，擴充師資強化教學與研究，打造一流高教學府。

湯明哲校長表示「要辦就辦最好的」是創辦人對長庚大學的期許與決心，長庚大學以學生為中心，朝向教學、研究、產創三卓越，踏實打造具國際特色的一流大學。長庚大學在美國史丹佛大學2022年發布「全球前2% 頂尖科學家榜單 (World's Top 2% Scientists)」，入選37位教師、與台灣的國立大學並駕齊驅，更有35位長庚教師獲選「終身科學影響力」，24位教師同時入選前述兩榜單。而在新冠肺炎侵襲全球時，長庚大學「新興病毒感染研究中心」建立全台最完整的新冠病毒家族病毒庫，研發「新冠病毒有效中和抗體檢測試劑」且取得台灣衛福部緊急使用授權(EUA)，為邊境防疫貢獻教研實力。

長庚大學醫學院 推動與時俱進的醫學教育

長庚大學以醫學教育起家，楊智偉副校長暨醫學院院長表示，院內有近400位的專任教師，一半是基礎教師，一半是臨床教師，這些從國內外延攬的師資，全力投入醫學、醫事教育與研究。

長庚大學 CGU Pre-med Enhancement Summer Program 現正熱烈報名中，名額有限，欲報從速。有意報名者請至長庚大學國際處官網、或掃描以下課程網址QR碼查詢詳情。

電子郵件：[email protected]，電話：+886-3-211-8800分機3044

課程網址及QR碼：https://oia.cgu.edu.tw/p/412-1015-13361.php?Lang=en