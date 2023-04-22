功德山寬如法師北美弘法紐約場　引道發廣大菩提心 消災祈福

寬如法師先前在紐約為信眾開講佛法人生。

世間有佛法，人的煩惱才有藥醫。寬如法師將於4月29日及4月30日在紐約法拉盛 喜來登酒店舉辦「大悲菩提法會」並於5月3日於法拉盛可樂娜公園舉行「遍灑大悲咒水」， 引道發廣大菩提心，從自利利他，消除惡業障，讓人生光明圓滿。

我們要對生命有所了解，生命中的快樂與痛苦，都跟我們的念頭及身、語、意，有百分之百的關係。善跟惡的念頭，產生善果與惡果。善果大家都想要，因為富貴、健康、安樂。若是惡果，我們會感到挫折、多病和痛苦。每個人都有不同的煩惱，深入經藏20餘年的寬如法師，在法會中，將深入淺出的方式，讓人都能明白佛法如何能排除障礙，解決生命中的不如意。寬如法師弘法遍布全球， 2023年紐約活動第一階段的大悲菩提法會，將於4/29及4/30(週六/日)上午10:00-下午17:00，地點在法拉盛喜來登大酒店，135-20 39th Ave., 7F, Flushing, NY 11354舉行，活動中提供午齋與大悲咒水結緣。

法會第二階段是5/3「遍灑大悲咒水」， 地點: 可樂娜公園(靠近678公路和大學點大道)，早上10:30於喜來登酒店39AVE停車場集合，共同前往，期間設有消災祈福，超度累世父母、祖先、墮胎嬰兒、冤親債主等牌位，可提前至服務台辦理，歡迎提前報名參加。

為臺灣功德山寺住持、世界佛教青年會會長、聯合國華盟國際青少年教育理事會亞太區主席的上寬下如法師(寬如法師)，道場遍佈多國：美加、南美洲、英國、法國、德國、義大利 、比利時、馬來西亞、新加坡 、大陸、香港、台灣、日本、泰國、緬甸、印尼、斯里蘭卡等地。

法會報名可電：悲發917-818-9854；悲慧646-4218821；悲金646-322-2959；悲識610-392-2999，美國功德山大悲咒水協會：33-38 Farrington St, #3A, Flushing, NY 11354，電話: 718-888-0266，網站：www.gondesan.org