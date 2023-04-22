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紐約幼獅青少年管弦樂團　2023林肯中心音樂會招募團員

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會特邀長笛演奏家謝德堅表演。
紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會特邀長笛演奏家謝德堅表演。

紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會正在積極招募團員參演，即日起接受報名。目前該團大舉招募的團員為10至18歲學生，須具備弦樂樂器經驗，學過小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器等。學生一經通過甄試，即成為正式團員，並有資格參予6月17日（周六）晚7點半，在林肯中心愛麗斯‧特莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)舉辦的幼獅年度盛大公演。這將會是學生吸取舞臺臨場經驗，並與團員互動切磋砥礪的最佳機會。

多年來出任幼獅樂團音樂總監暨指揮的鍾啟仁(Chijen Christopher Chung)，全心投入策劃林肯音樂會，今年特邀長笛演奏家謝德堅(Kenneth Chia)在盛會中表演。他將獨奏作曲家詹姆斯‧寇恩(James Cohn)的長笛協奏曲，此乃世界首演，精彩可期！其他一併演出的曲目同樣令人振奮期待，包括：史密斯《星條旗進行曲》、柯普蘭《馴騎賽會》、柯普蘭/薛爾敦《阿巴拉契亞早晨》、古讓德曼《第2號美國民謠狂想曲》、鄧雨賢《望春風》（紀念謝喜嘉博士）、福特《向西行》、張徹/鮑元愷《高山青》、威廉斯《法櫃奇兵》、布魯貝克《蓋希文曲集》。

上述林肯中心音樂會部分經費，來自紐約市文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

林肯音樂會演出地點在林肯中心愛麗斯‧特莉廳，即曼哈頓西城百老匯大道1941號(1941 Broadway, New York, NY)，門票：$70、$55、$40（學生與年長者八折），購票途徑：1. Alice Tully Hall Box Office，電話：212-875-5050；2. CenterCharge，電話：212-721-6500；3. 線上購票，網站：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑請查：www.youthorchestra.com，或電郵：[email protected]；行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)電話：347-306-2511，電郵：[email protected]；藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)電話：917-912-8288，電郵：[email protected]

為了做好音樂會的準備工作，該團已排定每周六在MS 158初中排演，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。

紐約幼獅青少年管弦樂團由鍾啟仁擔任音樂總監暨指揮。
紐約幼獅青少年管弦樂團由鍾啟仁擔任音樂總監暨指揮。
作曲家詹姆斯‧寇恩(如圖)所作長笛協奏曲，將由演奏家謝德堅在2023幼獅樂團林肯...
作曲家詹姆斯‧寇恩(如圖)所作長笛協奏曲，將由演奏家謝德堅在2023幼獅樂團林肯中心音樂會上進行世界首演。

紐約市 中華民國 威廉

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