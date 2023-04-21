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布碌崙長者廉租屋森納中庭花園大樓　即日起受理申請至6/1止 免申請費

紐約訊
紐約市府最新推出布碌崙長者廉租屋--森納中庭花園大樓(示意圖)。
紐約市府最新推出布碌崙長者廉租屋--森納中庭花園大樓(示意圖)。

紐約市府最新推出布碌崙長者廉租屋--森納中庭花園大樓(THE ATRIUM AT SUMNER)，位於布碌崙貝佛‧史泰文森地段，地址57 Marcus Garvey Blvd., Bedford Stuyvesant, Brooklyn. 即日至 6 月 1 日受理申請入住，不收申請費及經紀費。

共有190戶的這棟全新大樓，其中99個單位是可負擔的長者住宅，而「長者」一詞的定義是一個家庭裡，戶長、配偶或唯一成員的年紀，在交出本大樓申請書時，必須至少滿62歲。這幢大樓共推出99個長者住宅，79個為統倉，20個為一臥，供1至3人家庭申請；家庭大小包括每個同住人，即包含家長及子女，還要合乎NYCHA入住標準。家庭年收入限$0-$60,050，資產限$80,040。家庭收入包括薪水、時薪、小費、社安金、兒童扶養費以及其他收入。收入準則可能會變。大樓租客所付電費，包含電爐及空調。

該樓宇全面禁煙，按照節能準則建成。大樓設施周全齊備，聘有24小時專人管理大廳、公共空間及每戶均有免費寬頻上網。此外，大樓也聘有住戶大樓管理員、駐守大樓經理、社工辦公室、二樓室內中庭花園、二及九樓洗衣房、多用途社區交誼廳、圖書室/電腦房、單車存放室、健身房、兩部升降機、每戶緊急拉繩及空調、公共空間裝有扶手。這處住宅一樓還設置全包制照顧長者計畫中心，供大樓住客自行加入參與。附近交通方便，地鐵有J/M/Z，公車有B15、B54、B43、B46。

該幢大樓是根據紐約市房屋發展公司的極低或低收入廉租計畫(ELLA)、紐約市房屋維護及發展部門長者廉租公寓計畫(SARA)以及紐約市房屋局下一代NYCHA計畫所建造。該項目的57戶，保留給市府機構推介的過往遊民，33戶則由NYCHA第8條款以及公共住屋候補名單中人選直接填補。而本公告所公佈的99個單位元，全部對大眾公開，不涉及上述特殊保留戶。

一般而言，紐約市居民可優先入住森納中庭花園大樓的長者廉租公寓。此外，有一定比例的戶數，將撥給身障申請人，即行動不便(5%)，視障/聽障(2%)。同時有33戶優先供合乎NYCHA公屋計畫的住客且有良好信譽者；以及目前NYCHA第8條款租客代金券持有人。

森納中庭花園大樓詳情:  https://riseboro.org/housing/sumner-houses/，合格者請上線或郵寄申請。上線申請，請到https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。郵寄索取申請表，請寄回郵信封到Atrium at Sumner, PO Box 440, Wading River, NY 11792。每個開發計畫，限寄一份申請書。請勿重複遞交。請勿上線申請又寄交紙本申請書。遞交多於一份申請書，有可能遭取消申請資格。申請書必須蓋有郵戳或在線上提交，日期均不得晚於 2023 年 6 月 1 日。遲交的申請書將不獲考慮。

截止後，申請書將以樂透抽獎方式挑揀並獲審閱。如果抽中你且你看起來合格，你將獲邀見面以決定最終是否合格。約見時間通常在申請截止後的2至10個月。屆時你將被要求帶去檔案，以便核實家庭大小、確認家庭成員以及家庭收入。

紐約市 布碌崙 租客

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