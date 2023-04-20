現代汽車IONIQ 6 橫掃三項世界汽車大獎

現代汽車 公司備受讚譽的IONIQ 6電動房車贏得了著名的2022年年度世界風雲車、世界風雲電車，以及年度世界風雲設計三項大獎，因其獨特的空氣動力學設計和出色的全電動行駛距離而受到國際評審團的讚賞。世界汽車大獎於4月5日在紐約國際車展舉行的頒獎典禮上公布了結果。

由來自32個國家的一百名汽車記者所組成的評審團從三款2022年推出的入圍車型中選出了 IONIQ 6。這是現代汽車在世界汽車大獎中連續第二次獲得三重榮譽。去年評委會將 IONIQ 5評為同樣類別獎項的獲獎者。

現代汽車公司總裁兼首席執行官Jaehoon Chang表示：「我們非常高興連續兩年獲得這些殊榮，這是對現代汽車公司所有工作人員為將IONIQ 6等電動車 推向市場所展現出的巨大才能和付出的不懈努力的認可。這些殊榮加深了我們成為全球汽車電氣化領導者的承諾。」

現代汽車執行副總裁兼現代全球設計中心總監Sangyup Lee表示：「我們一直希望能與客戶在情感層面上建立聯繫，而藉由IONIQ 6的設計，我們創造了一個獨一無二的產品。大膽的流線造型結合了強烈的情感吸引力和高超的空氣動力效率，為車主提供了絕佳的行駛距離。IONIQ 6內室方面，我們著手創建了一個提供貼心環境和穩健功能的私人空間，提升了電車的整體設計。」

IONIQ 6是現代汽車專屬全電動系列品牌IONIQ中的第二款車型。IONIQ 6充分利用專門定製的電動全球模塊化平台(E-GMP)架構，提供800瓦的超快速充電功能，僅需18分鐘即可將電池從10%充至80%，並具有一個寬敞的內部空間。

具有0.21超低風阻係數的IONIQ 6是市面上空氣動力和能源效率最高的電動車之一。經世界輕型交通工具測試(WLTP)，IONIQ 6單次充電的巡航里程為614公里。

IONIQ 6的眾多功能包含車載充電(V2L)科技、駕駛人輔助系統，以及採用無線軟體更新(OTA)技術的先進連接系統，為車主提供終極的車內體驗。寬敞且符合人體工學的內室充份利用加長的2950毫米軸距，提供一系列的加強功能，像是雙色環境照明、速度同步照明、電車性能調校，以及電動主動音響設計，以提升電車體驗。

今年，年度世界風雲車評審團還將SangYup Lee命名為2023年度世界汽車人物，以表彰他對 2022年所推出的創新概念車 和量產車所做出的重要貢獻，其中包含IONIQ 6、全新KONA，以及N 74概念車。

此外，IONIQ 6還在過去幾個月贏得了眾多著名獎項，像是2023年GQ汽車大獎的「年度轎車」以及加拿大Le Guide de l’auto的「年度新車」等大獎。同時，IONIQ 6還獲得了歐盟新車認證程序(Euro-NCAP)大型家用車類別中的五星級安全評級和「級距最佳」的殊榮。

IONIQ品牌今年所獲得的眾多獎項有助於激發現代汽車加快其電氣化策略並成為領先全球的電動車製造商的承諾。現代汽車計畫到2030年推出17款全新電池電車車型，其中包含其高級品牌Genesis車型，並計畫到2023年將全球電池電車的年銷量提高到187萬輛車。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近74萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部臉書專頁查詢更多相關信息。