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中國廣播網5/14邀您一起愛媽媽　母親節中文演講比賽現正接受報名

紐約訊
「願時光慢一點─讓我把愛說給妳聽」紐約中國廣播網第26屆母親節中文演講比賽，將於5月1４日在法拉盛啟揚文化中心舉行，現正接受報名。
「願時光慢一點─讓我把愛說給妳聽」紐約中國廣播網第26屆母親節中文演講比賽，將於5月1４日在法拉盛啟揚文化中心舉行，現正接受報名。

推廣中文和向媽媽表達愛與感謝的(WGBB AM1240)中國廣播網「第26屆母親節中文演講比賽」，將訂於5月14 日(星期日)在法拉盛啟揚文化中心舉行，今年以與「媽媽」相關的任何主題為演講内容，歡迎5至18歲的兒童和青少年踴躍報名參加。

「第26屆母親節中文演講比賽」報名方法包括：個人報名，或者通過中文學校集體推薦報名。免費報名，因名額有限，敬請從速報名。屆時並歡迎參賽選手的家長、老師和其他對學習中文感興趣者觀摩，為選手打氣助威；5月14日母親節當天比賽現場，選手可獨自上場，也可多人組合參賽(限3人以下)。

據中國廣播網台長程蕙表示，自1996年開始在大紐約地區舉辦母親節中文演講比賽以來，歷屆吸引了很多中文學校的學生、以及各族裔喜愛中文的兒童和青少年參加；因疫情影響停辦了兩年，於去年重辦。而今年比賽依照傳統分為兒童組(5至8歲)、少年組(9至13歲)、青年組(14至18歲)，以與「媽媽」相關的任何主題為演講内容，以普通話圍繞對著媽媽愛的話語或與其相關的故事演講三分鐘，選出每組第一、二、三等獎各一名，可分獲$200元、$100元、$50元獎金或等值禮券、獎杯、證書，另每組增設鼓勵獎各兩名。

「第26屆母親節中文演講比賽」將訂於5月14日（星期日）上午10時至下午5時在法拉盛啓揚文化中心舉行，地址為133-29 41st Ave., Flushing, NY11354，有關演講比賽詳情及往屆比賽精彩回顧，請登錄網站www.chineseradionetwork.com查看。演講比賽報名電話:(718)661-3933，電郵:[email protected]，紐約中國廣播網:133-11 41st Road, Suite 1A, Flushing, NY 11355。

母親節 法拉盛 疫情

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