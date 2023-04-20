「TAMASHII RAMEN魂」融合日韓口味　少鹽低油脂料理 符合現代人健康理念

「TAMASHII RAMEN魂」菜色質樸，味道醇厚，嘗鮮首選。

極具口碑的「TAMASHII RAMEN魂」餐館融合日韓口味，並趨向低油脂、少鹽，符合現代人的健康理念。其菜色經濟實惠，是朋友歡聚極佳的首選。「TAMASHII RAMEN魂」日餐

共有三家分店，分別為 貝賽(Bayside)店 TAMASHII Gold， Astoria 店 TAMASHII 以及森林小丘(Forest Hills)店 TAMASHII Red，配合當地社區人文特色並增添菜式，歡迎駐足品嚐。

該店大廚師傅製作日式料理已有20年以上的經驗。將傳統日式的料理加以些許改良，較清淡些更健康些，且是家庭製式Home made。該餐館負責人的理念是用最佳的食材，做出最健康與營養的食物，新鮮純質。如，精選上好的整塊肉，去脂去皮，再用自家特製的調料，醃製5小時，讓肉質入口香嫩。其所用的湯水是當天現熬製，日式與韓式的綜合風味，採用新鮮的雞、青菜、海鮮、中藥材熬十餘小時以上，湯味鮮美，且湯的營養易被身體吸收。其獨家的特製調味醬，採用含豐富礦物質的鹽和皇家 級的特製醬油，是百分百黃豆發酵兩年的味噌加入12 種材料再繼續發酵而成，味道醇厚。菜色鹹淡，可依客人口味調整。

該餐館推薦的精典丼飯，種類有10種選擇，除Gyu-don米飯上舖放香滋滋的牛肉，鮮嫩可口；Curry rice咖哩飄香；Tabe rayu-don香辣蒜香豬肉飯上且灑上蔥花；Buta kimchi-don鐵板煎的豬肉與泡菜，滋味香鬱，口感佳。新增Ikura-don魚子特色飯, chasyu-don, Unagi-don鰻魚飯, Katsu-don, Oyako-don雞肉跟蛋的親子 丼飯、Kara Age Don等。另，Osusume菜單中有spicy chicken teriyaki香辣雞照燒等七種不同選擇，色香味俱全。

該餐館除米飯外，還供應沙拉前菜、小吃，如Bun：內包青菜豬肉，爽口不油膩，精緻可口。其他尚供應各式海鮮、豬肉、蔬菜拉麵，湯底鮮香，味道一級棒；冷麵附有蘸醬。其他KATSU可選豬或雞，配玉米、綠菜花、捲心菜等，健康美味。其他還有：魚或蝦或雞的Teriyaki等。其甜點霜淇淋，軟糯的外皮內包霜淇淋，滋味特棒! 所有店週一至週六12:00pm-4:00pm（假日除外）均提供特價午餐，更多詳情請參www.tamashiiny.com。

Bayside 店TAMASHII Gold

每週7天，週日-週四 12：00PM-10:00PM，週五-週六 12：00PM-11:00PM。

電話：518-267-3787，地址：40-09 Bell Blvd.,Bayside, NY 11361。

TAMASHII Astoria店地址：29-05 Broadway, Astoria, NY 11106 (N、Q地鐵 Broadway下車)，Tel: 718-278-5888, 每週7天 12：00PM-11:00PM。

TAMASHII Red 森林小丘地址 74-34 Austin St., Forest Hills, NY 11375 (E、F號地鐵Forest Hills站下車)，Tel: 718-261-0725。每週7天，週日-週三 12：00PM-10:00PM，週四-週六 12：00PM-11:00PM。