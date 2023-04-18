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金 & 揚聯合律師樓 經驗豐富淺談現金被扣押時該如何有效取回

紐約訊

根據美國「2000年民事資產沒收改革法」規定：對於任何財產，無論是不動產還是動產，只要能夠證明該財產構成、起源或者來自於直接或間接通過犯罪取得的收益，即可單獨地對之實行沒收。也就是說，只要員警覺得資產有可能被用於犯罪就可以予以「暫時沒收」 (不需要定罪)，且與平時美國通行的無罪推論相反，是需要苦主去法庭自證清白，向法庭證明自己的資產和犯罪無辜才能被放回的。金&揚聯合律師樓資深猶太律師淺談現金被扣押時該怎麼辦？

在過去的十年之內，美國毒品稽查局繳獲的現金數額超過了四億美金，85%的繳獲事件發生在公共運輸點，包括機場、火車站、巴士站和地鐵站等。在這些抽查當中，75%都是現場懷疑，沒有根據任何線報或是前期的調查，對於被懷疑的物件，也沒有一個明確的標準，只要緝毒人員認為你是可疑的，他們便有權力對現金進行搜查。

而在被沒收的現金之中，只有大約25%的現金最終被證明與毒品犯罪有實際上的關聯。在現金受到毒品稽查局人員的懷疑而必須接受調查之後， 當局並沒有一個統一的標準來判定現金是否應被收繳。

現金一旦被收繳，將會經歷一系列的調查、歸檔等程式，一般領回的等待事件非常漫長，從幾個月到幾年不等；而其中涉及到的法律程式更是非常繁瑣，首先要等待相關部門的通知，然後可能需要交遞贖金、上交訴求檔和後續檔等一系列的行動。這樣繁瑣又漫長的法律程式導致很大一部分被收繳的現金都處於無法或無人認領的狀態。

現金一旦被收繳且被認定沒收，追回的程式雖然比較複雜和費時，但並不是不可能。然而一般選擇自辯的案子都很少勝訴，所以如遇到了現金被無故扣押的情況，務必立刻聯繫有經驗的律師幫忙解決，要回現金，否則不但現金可能拿不回來，甚至可能會被扣上販毒洗錢等罪名。

資深猶太律師總結出了此類案件的四大類辯護方向。

一、擁有者無辜論，即現金擁有者不知道現金曾作違法用途；

二、違法搜索和收繳，即當局人員利用不合法的手段和理由來搜索財物；

三、審理時間過長，即案件處理時間超出合理等候範圍之內；

四、指控與收繳金數額不符，即被收繳的數額遠大於被指控的罪名。

猶太律師提醒大家，平日應當儘量避免攜帶大額現金外出，以免惹上不必要的麻煩。萬一您的合法所得遭到員警的沒收，也不要因為驚慌或者怕麻煩隨意編造故事，前後不一致的陳述只會讓員警更加懷疑現金的來源是否非法。在事件發生後，及時讓律師介入，在律師的協助下提交有效的證據，取回合法財產，才是最好的解決辦法。

猶太大律師團隊的領帶下，金 & 揚聯合律師樓的資深猶太律師團隊擅處理各類移民，民事，刑事案件。除此之外，金 & 揚聯合律師樓還在H1B簽證申請，OPT延期，合法轉身分，身份被盜，投資移民，海關扣押，政府罰單，醫療罰單，稅局查稅，房屋局查稅，轉身分等各類移民申請方面有多年經驗，卓有成效，成功案例，歡迎大家諮詢！

請致電212-279-5442或傳真至212-268-8686垂詢，地址位於：450 7th Ave. Suite 305, New York, NY 10123。網址： www.mblawus.com。

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