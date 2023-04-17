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貝特曼集團助力哥大中國展望論壇 劉宇先生分享ESG理念與投資風控

紐約訊
貝特曼集團創始人劉宇在2023哥倫比亞大學中國展望論壇上發表ESG主題演說。
貝特曼集團創始人劉宇在2023哥倫比亞大學中國展望論壇上發表ESG主題演說。

哥倫比亞大學中國展望論壇」於日前在紐約曼哈頓哥倫比亞大學校園舉辦。貝特曼集團作為本屆論壇的獨家合作夥伴和唯一贊助商受邀出席。貝特曼集團是一家涵蓋法律服務、EB-5服務、投融資管理、私募股權基金、房地產開發的跨國企業集團，總部位於紐約曼哈頓。貝特曼多年來持續致力於幫助美國華人留學生群體發掘個人潛力、並積極搭建平臺，幫助華人留學生群體創造更大的社會價值。

貝特曼集團創始人劉宇先生受邀擔任論壇嘉賓，並在「社會與可持續發展」（ESG）話題上發表了自己的觀點，他說：ESG是在社會意識覺醒和社會責任上的一個重要表現。它不僅是我們對所投資的公司或項目的一種考量標準，也是我們始終致力維護、對客戶利益的保障因素。從一個公司是否有社會責任感就能看出它是否會履行對客戶的承諾和對投資的保障。如果一個公司不考慮對環境或者社會的影響，那麼它也不太可能履行其對股東或投資者的義務。我們參與投資的EB-5項目絕大多數擁有LEED認證，我們把它做為評估開發商公司對專案品質、專案運營以及對環境的一種責任意識，更是對他們未來的購買者或租戶的一種責任意識，有這種意識的開發公司，大概率對他們EB-5投資人也是負責任的，事實也證明如此。我們做為EB-5業者也是一樣的道理，我們在10多年前就開始把大量的精力和費用放到客戶保護、專案風控、資金安全上，從短期看，是很大的付出，從長期看，打下了企業可持續發展的基礎。

擔任本次論壇嘉賓逾40多位各業領袖，他們就金融、科技、文化藝術、社會與可持續發展四個主題發表了自己的看法。特邀演講嘉賓包括前白宮技術顧問、OIGETIT創始人兼首席執行官Franklin Urteaga ；哥倫比亞大學電氣工程系副教授、Nakamoto公司聯合創始人李崇； 標準普爾全球評級公司可持續金融部門總監兼首席分析師，並在美國白宮預算辦公室監督聯邦基礎設施和貸款計畫部門工作過的Erin Boeke Burke。

貝特曼集團獨家合作並贊助了此次哥倫比亞大學的中國展望論壇，為在國際舞臺上探索和討論中國未來發展前景創造了一個寶貴的平臺。哥倫比亞大學中國學生學者聯誼會（CUCSSA）主席林園春雨說：貝特曼集團在中國留學生思維拓展上的投入是值得高度讚揚的，我們非常感謝他們為支持我們中國留學生團體所做的貢獻。我們期待在未來繼續與貝特曼集團進行合作，並感謝他們為會議的成功舉辦和支持哥倫比亞大學中國學生團體所做的貢獻。

貝特曼集團首席執行官Cindy Zhang女士表示：作為一家跨國企業，我們致力於培養年輕領袖的思維與能力發展，和促進對全球焦點議題的多角度的和深入的探討。能夠為大學在培養社區意識和提供有意義的探討機會上做出貢獻，我們感到很自豪。

哥倫比亞大學中國展望論壇(Columbia China Prospects Conference，簡稱哥大中國展望論壇)創辦於2010年，致力於創建集中而有效的交流平臺，從多角度深入探討中國在當今格局下可能面臨的焦點議題、挑戰與解決之道，著眼中國未來發展前景，現已發展成為美東地區規模最大、最具影響力的活動之一。

哥倫比亞大學 中國留學生 投資

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