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先端醫學影像布碌崙8大道開幕　高新設備 專業團隊 優質服務社區

紐約訊
先端醫學影像設備先進，為患者提供高品質的影像服務。
先端醫學影像設備先進，為患者提供高品質的影像服務。

擁有高新先進設備的先端醫學影像中心(SUNSET PARK RADIOLOGY)，日前在布碌崙八大道5521號舉行了隆重的開幕典禮；紐約市民選官員、社區僑領、醫院機構及保險計劃專員應邀出席剪綵儀式，表達了真摯的祝福。出席開幕剪綵儀式的醫生包括亞美醫師會(CAIPA)會長及總裁劉季高醫生、張承初醫生、卓甯師醫生、李俊傑醫生、何威信醫生、孟鋼醫生、譚維彥醫生、王升醫生、葉宏醫生等。

先端醫學影像配有最先進的技術設備，為患者提供高品質的影像服務，包括3D乳房檢查、骨密度檢查、電腦切片掃描檢查（128層）、造影檢查、磁力共振檢查、超聲波和X光檢查，由經驗豐富且經過專業認證的放射科醫生和技術專家組成的團隊，致力於提供以患者為中心的優質醫療影像服務。影像中心聘有專門的中英文雙語工作人員，幫助病患完成每一個步驟，確保患者在檢查過程中獲得所需的幫助。

CAIPA會長及總裁劉季高醫生表示，先端醫學影像是CAIPA Care為社區提供的最新醫療服務專案，亞美醫師會屬下的CAIPA Care是聯邦及州政府特許成立醫療實體的幾家同類機構之一。亞美醫師會通過龐大的醫師網絡、優秀的醫師及周到的服務，保證醫療品質，為社區民眾提供最精準的醫療服務，節省民眾看診的時間及醫療開支，獲得紐約州政府和聯邦政府的高度評價。

先端醫學影像中心團隊將竭力通過最先進的影像設備及技術，與符合患者需求的護理服務相結合，為患者提供最佳的檢查體驗。該醫學影像中心地處日落公園社區核心地段八大道與56街交角的最新大廈六樓，日落公園美麗景色一覽無遺，且交通便利。先端醫學影像中心地址：5521 8th Ave., 6th Fl., Brooklyn, NY 11220（大廈電梯入口在56街上）；預約時間：週一至週五，上午九時至下午五時；詳情請致電：718-928-2588；網頁：sunsetparkradiology.com。

若需要先端醫學影像中心服務，請先聯繫您的家庭醫生或專科醫生。

先端醫學影像中心日前在布碌崙八大道開幕典禮熱鬧的剪綵儀式。
先端醫學影像中心日前在布碌崙八大道開幕典禮熱鬧的剪綵儀式。

醫學 日落公園 布碌崙

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