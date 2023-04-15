鄧振球中醫辨證論治　以藥方治療腎病 改善症狀

鄧氏中醫疑難雜症診所鄧振球醫師表示，中醫以藥方治療腎病，腎病患者不妨一試。

鄧醫師提示，辨證論治是中醫治療腎病的優勢，意即根據症狀不同、標本緩急來進行針對性的治療；急則治標，散寒疏風、化痰利水、運化脾胃、化濕解毒、活血化瘀、疏肝理氣、溫化脾腎陽氣，但忌諱亂用補劑。一般而言，中藥治療可延長血透時間，而血透次數上升的幅度也較小，甚至可以減少或完全不透析，有助提高機體的代償調節能力，在血透處理各種併發症上具有較好的優勢。只要遵守治病求於本，觀其脈證知犯何逆，隨證治之，就會有療效。

依據看診經驗，鄧醫師提出一些典型的腎病病例，供大眾參考。鄧醫師舉例，有一紐約63歲女患者，初診自述西醫診斷腎只有四分之一功能，醫生建議洗腎。她的血壓 160/95，患有糖尿病、全身無力、惡(怕)寒、咳嗽、稍微活動便氣喘頭暈口臭(尿素味)、口苦口乾、咽乾、腹脹痛喜按緩解、腰痠、尿蛋白+++、大便時常不成形並散開、夜尿2-3次、脈左寸稍有力、關尺沉、右略沉、舌質淡紅、苔白膩略乾；證屬腎虛表寒、胃實脾虛、肝鬱、溫脾清胃、溫腎散寒、疏肝化痰。鄧醫師擬方：蒼朮、茯苓、藿香、豆蔻、菖蒲、白芷、柴胡、黃芩、石膏、半夏、杏仁、木蝴蝶、陳皮、桂枝、生薑、甘草；二診：盡服上方5劑，上症稍改善，脈右軟左稍沉、舌質淡紅、苔白膩略乾，效不更方，去黃芩藿香、加紫苑、麻黃、附片；經過近四個月治療，病症獲得明顯改善，患者十分高興。

鄧醫生提出另一腎病案例，患者為成年男子，近二十多年血壓偏高，服西藥血壓基本正常。他患B型肝炎，前十天西醫檢查，腎功能衰竭、各指標超高，採取透析治療並等待換腎。患者做了4次透析後拒絕再做，改到鄧氏診所服中藥，初診時面如白紙、全身乏力、兩眼模糊、惡寒、口乾、鼻塞、噁心、慪氣、腰痠雙腳痠軟、思睡、夜尿1-2次、小便完後有餘瀝未盡感、大便尚可、脈緊略滑尺沉、舌質淡紅、舌體胖大呈現齒印、苔白厚膩，證屬太陽表證、太陰少陰陽虛、濕困中土，治法發表散寒、運化脾胃、化濕、溫化脾腎。鄧醫生擬方：砂仁、豆蔻、半夏、陳皮、山楂、藿香、麻黃、桂枝、蒼朮、茯苓、菖蒲、淫羊藿、乾薑、小茴香、甘草；經過近兩個月治療，患者幾次噁心嘔吐，但在上方基礎上增減肉桂、補骨、柴胡、香附、黃連等藥，以上症狀改善。西醫檢查尿常規，顯示腎功能指數還較高，但較前略降，病人感到很滿意，沒有再洗腎，目前已可做輕鬆工作，現仍持續服用中藥。

鄧醫師總結，腎症患者務必遵守自然規律、飲食有節、寒季保暖、熱不貪涼、不貪吃冰凍食品等，這樣脾胃陽就不會受傷，能熟化五穀，使脾(土)正常克腎(水)常保健康。鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片相同。鄧振球中醫華埠 地址：90 E Broadway（東百老匯）#2, Manhattan, NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵 ）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355；諮詢電話：917-330-3108，易八達鄧氏中醫師健康專欄：www.nydengzhenqiu.com。