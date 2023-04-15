我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

中美保險專精各類特廉保險　淺談汽車房屋保險降保費及優惠方案

紐約訊

位於法拉盛的中美保險公司提供全方位保險服務，包括汽車、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND、人壽保險、各類TLC電召車、傘蓋保險、房屋貨款等；小商家行業的保險範圍包括：指甲按摩、餐館洗衣、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗一年、房屋一年、汽車一年、樓宇倉庫等特廉保險。

汽車險大致包含財產險、醫療費用或個人傷害保護(PIP)、撞車險、人身傷害責任險等。在購買汽車險時，無論是新車還是二手車，都應完整提供資料才能「降低保費」，包括完備氣囊、防盜鎖和報警風險等功能及安全駕駛紀錄等。投保房屋險則是保護您的個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知，取得賠償限額等，這都是符合降低保費的最有效方法。

中美保險的專業人員會耐心地提供投保者各家公司能給予的保險最大折扣，比如車子、房屋、壽險一起向同一家買，也是可以享受折扣的。另一種情況是，風險低的房子，保費也會相對低，而且在房子內安裝煙霧報警器、防盜攝像頭、deadbolt門鎖等安全設施，也能獲得一定的房屋保險折扣；如果家裡有自動噴淋滅火設備和連接外界的自動報警系統，還能獲得更高的優惠。

中美保險電話：718-321-8826，地址：39-15 Main St., #402 Flushing, NY 11354（7號地鐵口AT&T樓上），周一至周五營業時間：上午9點至下午5:30。

保險 汽車 保費

上一則

鄧振球中醫辨證論治　以藥方治療腎病 改善症狀

下一則

法拉盛靜安寺清明法會功德圓滿

延伸閱讀

淺談慶生

淺談慶生
好市多在加州突停售房險、車險 惹議

好市多在加州突停售房險、車險 惹議
紅藍卡申請 重要時間點勿錯過

紅藍卡申請 重要時間點勿錯過
旅遊補給站／「出於任何原因取消」旅遊險 該買嗎

旅遊補給站／「出於任何原因取消」旅遊險 該買嗎
美亞保險介紹：美國人壽保險 醫療保險 聯邦醫保(Medicare)指南　種類、功能、價格、投保流程

美亞保險介紹：美國人壽保險 醫療保險 聯邦醫保(Medicare)指南　種類、功能、價格、投保流程

熱門新聞

李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44
管理員通過促銷活動，拉更多人進群。(林女士提供)

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

2023-04-09 06:54

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？