中美保險專精各類特廉保險　淺談汽車房屋保險降保費及優惠方案

位於法拉盛的中美保險 公司提供全方位保險服務，包括汽車 、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND、人壽保險、各類TLC電召車、傘蓋保險、房屋貨款等；小商家行業的保險範圍包括：指甲按摩、餐館洗衣、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗一年、房屋一年、汽車一年、樓宇倉庫等特廉保險。

汽車險大致包含財產險、醫療費用或個人傷害保護(PIP)、撞車險、人身傷害責任險等。在購買汽車險時，無論是新車還是二手車，都應完整提供資料才能「降低保費 」，包括完備氣囊、防盜鎖和報警風險等功能及安全駕駛紀錄等。投保房屋險則是保護您的個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知，取得賠償限額等，這都是符合降低保費的最有效方法。

中美保險的專業人員會耐心地提供投保者各家公司能給予的保險最大折扣，比如車子、房屋、壽險一起向同一家買，也是可以享受折扣的。另一種情況是，風險低的房子，保費也會相對低，而且在房子內安裝煙霧報警器、防盜攝像頭、deadbolt門鎖等安全設施，也能獲得一定的房屋保險折扣；如果家裡有自動噴淋滅火設備和連接外界的自動報警系統，還能獲得更高的優惠。

中美保險電話：718-321-8826，地址：39-15 Main St., #402 Flushing, NY 11354（7號地鐵口AT&T樓上），周一至周五營業時間：上午9點至下午5:30。