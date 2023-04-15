法拉盛靜安寺清明法會功德圓滿

靜安寺清明法會由佛教高僧引領，為大佛及祖先敬香頌經，祈願先人消除業障、早登極樂，庇佑子孫。

年至四月清明時節，慎終追遠緬懷祖德，祭祀祖先是中華民族自古以來的敦厚習俗，相沿已數千年之久。自去年投入服務的紐約法拉盛 靜安寺於日前舉辦了首場清明法會，數十位民眾蒞臨參加祭祖清明法會，祈願先人消除業障、早登極樂，庇佑子孫。

法拉盛靜安寺清明法會於下午一時半開始，與會民眾隨高僧導引向金身大佛及消災超度牌位敬香叩拜儀式後，一起恭誦《地藏菩薩本願經》，祈願先人罪障消除、離苦得樂、蓮品高增、早登極樂！誦經後普施迴向、功德圓滿。法會為每個消災超度牌位附薦金銀衣包，統一由高僧於靜安寺化寶爐焚燒化度。

樓高五層的靜安寺位處法拉盛王子街上，於繁華的紐約市 區鬧中取靜，寺內裝潢莊嚴肅穆，環境清幽宜人，佛像慈悲端莊；傾聽悠揚佛號，敬奉一柱清香，在莊嚴的寺內修身理性以到達新的境界。靜安寺每一層樓、每個區域均由名家精心設計完成，人性化的區域劃分可以滿足不同家屬與個人的需求。

寺內總共設有八千多個靈灰甕龕位，不同樓層區域和方位高低座向均有不同價位，從$6,300至$16,800不等。一樓牡丹堂(Peony Hall)、二樓春蘭閣(Orchids Pavilion)、三樓梅花園（Garden of Plum Blossom）、頂樓觀音台（Lotus Terrace）。另有敬香、紙錢焚化爐設置在二樓陽台。

靜安寺特設有安放先人牌位之思親堂供至親好友參拜；寺內備有金爐、拜檯及休息區，方便親友供奉祭品、燒香禮佛、敬獻紙錢的同時也能夠得到片刻的歇息。靜安寺特為善信者邀請高僧法師主持佛誕、忌辰之祭禮儀式，定期講解佛學，以弘揚佛教及中國傳統文化為宗旨的法事活動。

靜安寺的祖先牌位全部設立在樓下的「聚福祠」，以方便親人的實際需要，祖先牌位的材質均選擇優良的花梨木，以及統一設計和色調。

選擇一個尚好的位置的靈灰壽龕配上一個特別設計與製造精良的靈灰甕，就是對先人最大的敬意！靜安寺以百年大計為宗旨，有效地整合資源，無論在美學、設計、選材和鑄造上都是精益求精，達成完美人性化工程。

靈灰甕採用純正的黃銅鑄造，背面均刻有「慎終追遠」字樣，正面用以雕刻先人的名字。靈灰壽龕分有單人(12英寸x12英寸x12英吋)、雙人（12英寸x24英寸x12英吋），每個龕位鋼鑄框架均有金色花卉雕塑 、鑲嵌潔淨玻璃，精工雕琢、品觀俱佳。