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游向陽腸胃肝膽 全新腸胃鏡設備　提醒45歲成年人定期腸胃檢測

紐約訊

具備醫學科學雙博士學位的腸胃肝膽權威游向陽醫學博士，畢業于美國西奈山醫學院，30多年來從事腸胃肝膽疾病的研究及診治。他表示，臨床經驗顯示年輕人罹患大腸癌的比例逐年上升，現在45歲的人罹患大腸癌的風險和過去50歲的人一樣高，藉此提醒45歲成年人進行定期長位檢測

結腸癌和直腸癌是美國人的第三大死因，最新建議是，年紀在45歲到75歲之間的成年人，最好定期檢查大腸，以便及早發現是否開始出現癌細胞。若用結腸直腸鏡檢查，每五到十年一次即可，糞便檢查則應每年為之。過了75歲，可依個人病歷，由醫師決定是否檢查。

遊醫師主治腸胃肝膽疾病及內科疾病，如胃痛、胃脹氣、胃反酸、消化不良、嘔吐、胃潰瘍、胃炎、胃出血、胃癌、食道炎、食道癌、腸癌、腹痛、腹瀉、便秘、便血、腸息肉，以及各種肝炎、肝硬化、脂肪肝、黃疸病、肝癌、膽囊病、胰腺炎、胰腺癌及其它內科疾病。遊醫師精通無痛腸鏡、胃鏡檢查、藥丸式小腸鏡檢查、食道胃酸返流測試、無痛治療痔瘡等，其診所設有全套先進衛生的腸鏡胃鏡設備，患者無須住院。

游醫師精通國語、福州話及英語，該診所備有全套最新腸胃鏡設備，衛生安全，有麻醉醫師駐診、有註冊護士。診所接受大部分醫療保險，無保險者優惠；地址：39-16 Prince St., #M54（法拉盛王子街富頓大樓M層#M54），電話：718-886-6330。

醫學 醫療保險 檢測

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