展望美好世界聯合藝展藝術無國界 牽手你和我

「展望美好世界聯合義展」於世界日報文化藝廊舉行開幕式，藝術家與主辦單位合影。

藝術無國界，融通人心靈。上海東方讀書俱樂部攜手當代中國各門類藝術家，視覺世界藝術，聚焦周根寶，樊明龍、沈愛良、杜海軍、宋智容五位藝術家聯合代表團，於紐約4月13日和4月14日(週四 、周五)假世界日報 文化藝廊舉辦「展望美好世界聯合藝展」，免費入場，歡迎僑胞蒞臨賞評。

世界日報文化藝廊自1998年創立以來，承辦過歐豪年、李山等書畫名家之大型書畫展，更舉辦了蔣夫人生平唯一的跨世紀畫展。上海東方讀書俱樂部作為一個非盈利機構，肩負著用傳播推廣藝術的責任，此次邀集了周根寶，樊明龍、沈愛良、杜海軍、宋智容五位藝術家的精典藝術創作，五位藝術家除了展示對藝術執愛之外，也會與美國的藝文界交流，進而對藝術的創作注入新靈感和新啟發。

善長臨摹與複製唐宋元各代流芳後世巨作的周根寶老師，作品多見於各種展覽及報紙、雜誌，主要作品戲曲人物「野豬林」曾獲北美水墨畫大賽金獎，「馬球圖」獲北京世界華人美術大展收穫獎；而上海朵雲軒書畫院專職畫家樊明龍的清心淡雅國畫山水系最為知名，而其作品被寧夏美術館 、澳洲中國美術館、丹佛、楊百翰、德克薩斯農工大學和王學仲藝術館等機構都有收藏；上海師範大學沈愛良教授的書法篆刻，則是在專研殷商與周朝青銅器上的銘文書法作品及篆刻作品之美，作品崇尚雅潔秀逸、古穆沖淡的意趣創作，兼容地展現了古文歷史演繹和藝術美感，其國畫作品亦是浸透著古韻風彩；其油畫作品「大玻璃」，2014年時於法國國際沙龍展獲金獎，同時獲法國沙龍特邀評審團繪畫類唯一金獎，上海松江區美術家協會主席杜海軍，此次則帶巨幅油畫「紐約」、「上海」來連接兩座城市的藝術情，並借著「窗」系列油畫作品，讓心靈之窗在畫筆中打開，其中。身為上海海事大學徐悲鴻藝術學院的教師宋智容，是當代新銳油畫家，對人物的肖象，尤其是對孩童純真無暇，透過畫筆，讓人感受到真樸的神態。

此次藝術聯展於4月13日 和4月14日於世界日報文化藝廊舉行。

4月15日和4月16日（週末），藝展將在法拉盛 市府TOWN HALL 延展，歡迎閣家前往賞評。

世界日報文化藝廊地址：141-07 20th Ave, 3FL, Whitestone, NY 11357

法拉盛TOWN HALL市府：137-35 Northern Blvd, Queens, NY 11354