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國泰銀行限時優惠4/21止 儲蓄利率3.88% 助您快速生財

紐約訊

無論您是準備好要啟動個人儲蓄大計，還是想為您的企業存款爭取更高回報，國泰銀行的限時3.88% APY儲蓄推廣1, 2, 3, 4能助您更快速生財。

即日起至4月21日，開立符合資格的儲蓄帳戶，並存入下列開戶金額或以上，即可從開戶日至2023年12月31日獲享此優惠年利率：(一)開立個人結單儲蓄帳戶：以新資金$30,000或以上開立帳戶；(二)開立商業儲蓄帳戶：以新資金$50,000或以上開立帳戶

1. 在2023年4月10日至2023年4月21日期間，以至少$30,000新資金開立個人結單儲蓄帳戶，或以至少$50,000新資金開立商業儲蓄帳戶，該帳戶即可從開戶日至2023年12月31日獲享3.88%年利率（APY = Annual Percentage Yield）。新資金不能來自現有的國泰銀行帳戶，亦不能來自前15個工作日內關閉的國泰銀行帳戶。此優惠年利率有效至2023年12月31日。

2. 優惠利率僅適用於紐約州、華盛頓州、德州及內華達州的居民；個人結單儲蓄帳戶的餘額必須為$30,000至$500,000，而商業儲蓄帳戶的餘額必須為$50,000至$1,000,000。若餘額不在此範圍內，該帳戶將會獲得非優惠利率。

3. 2023年12月31日後，該帳戶就不會再獲享優惠年利率，並會回復至與其個人結單儲蓄帳戶或商業儲蓄帳戶相關聯的一般餘額級別及年利率。

4. 利率及年利率是隨帳戶每日結存額及相關的存款級别調整支付。與餘額等級相對應的利率是按日終帳戶中的全部餘額支付。費用會減少帳戶所得。若要個人結單儲蓄帳戶或商業儲蓄帳戶免收每月維持費用，其每日結餘需維持至少$500。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（那斯達克：CATY）的子公司。 1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和臺北設有代表處。2022年國泰銀行迎來的鑽石禧年紀念；走過60載、再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越，只為心懷夢想的您。請瀏覽：cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。

儲蓄 利率 保險

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