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育才專題特刊4/16發行 提供疫後恢復學習專業指南

紐約訊
將於4/16(周日)發行的育才專輯特刊，幫助家長引導孩子掌握正確學習方向。
將於4/16(周日)發行的育才專輯特刊，幫助家長引導孩子掌握正確學習方向。

世界週刊的育才專題特刊即將於4/16(周日)隆重推出，隨當天的世界日報附贈，幫助家長引導孩子走向正確的學習方向。

該特刊針對疫情過後美國孩童學業大退步的現象，針對小學至初中階段的孩子，從學業、活動、學區、學費等方面，向家長們提供孩子疫後恢復學習指引。除此之外，在孩子在各方面的學習成長上提供適當建議，讓家長能夠在孩子成長的過程中，更有針對性地協助其克服學業上的挑戰、培養孩子全面的發展，以及為孩子的未來教育做好準備。

在學業篇中，特刊提供了公校教師如何引導孩子學好英文和數學，及如何培養孩子閱讀習慣的建議，並提供了各年級的書單。在活動篇中，特刊提到了編程和人工智慧成為孩子課外活動的首選，也提醒家長們要注意培養孩子的情感和自信，不要把活動當作功利性的手段。在學區篇中，特刊提供了紐約不同華人聚居地區的學區情況，讓家長們瞭解各區的環境及學校的優劣，為孩子的教育做出更明智的選擇。在學費篇中，特刊提供了8項為子女設立大學教育基金的策略，讓家長在孩子還年幼時就能開始為其教育費用做打算，避免日後的經濟壓力。該特刊是家長必備的實用指南，也是對孩子成長最好的投資，請勿錯過。

教育 學區 疫情

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