大文行創科工業城舉行品酒會 貴州茅台雞尾酒驚艷中外嘉賓

紐約市布碌崙創新工業城舉辦茅台雞尾酒試飲會，各界人士與大文行酒業有限公司總裁張瑞群伉儷(右八，左五)合影。

中國貴州茅台名釀全美總經銷大文行酒業有限公司日前假紐約布碌崙 創科工業城(Industry City)舉行茅台雞尾酒品嚐會，吸引了在工業城上班的各界人士以及附近布碌崙華人社區，布碌崙近百位僑界領袖聞風而來，中西交融，大家品嘗由茅台為基酒調製出的二款雞尾酒，現場熱鬧非凡。

布碌崙創科工業城內有四百多家以創意及輕制造業為主的企業，包括以電影 制作為主的創意企業、以時裝為主的輕製造業，以及以「布碌崙制造」為統一創意概念的各種產品，加上美國職藍網隊的訓練基地，布碌崙創科工業城是近年紐約成長的一台發動機。

調酒師根據大文行提供的配方精心配製茅台雞尾酒供來賓品嘗，在大文行總裁張瑞群伉儷推介下進一步了解茅台源遠流長的國酒文化，介紹茅台在近代中美友誼上的有趣故事，少數第一次接觸中國白酒的客人，特別是外裔嘉賓，很驚艷貴州茅台入口之醇和、酒香之濃郁，均嘖嘖稱奇。

張總指出：我們希望通過各種茅台雞尾酒交流會，作為中美文化橋樑，鼓勵大家欣賞中國文化，通過文化藝術交流來促進友誼和理解，作為白酒的領先品牌，我們希望做到有白酒的地方就有茅台，有中華文化的地方就有茅台酒文化。布碌崙商會會長Randy Peer參加了這次雞尾酒品嚐會，並對大文行和茅台及促進社區和諧作出高度的評價。

創新科工業城位於布碌崙三大道近32-39街之間，原來是紐約著名的港口和倉庫，地理位置優越（離曼哈頓僅20分鐘），近數十年一直轉型，轉而開發成為一間創科工業城，吸引數以百計公司企業進駐，特別是與文化藝術創意有關的行業，現今已成為年輕一族「優皮」喜愛流連打卡之地。

這次大文行選擇上址作為茅台雞尾酒品嚐地點，是希望將茅台酒文化向紐約大都會 之主流人士推介。

貴州茅台由大文行酒業有限公司任全美總經銷，訂貨電話：(718) 832-1188，傳真：(718) 768-1118，地址：211-239 41st Street，Brooklyn, New York 11232。

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