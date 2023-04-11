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信心商業駕照學校 高品質教學政府指定授權 助快速合法考取商業駕照

紐約訊

紐約市唯一一家擁有自己專屬培訓場地的駕校--信心商業駕校，由具備貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資格於一身的華人教練李健(Jacky Li)親自主理。該校秉持高標準、嚴格要求的高品質教學，考試通過成功率高，獲得政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。

信心商業駕照學校提供協助給符合資格者申請A貨櫃、B/P/S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作；工作資源包括：校巴、貨運、公車、機場運輸、接駁車、UPS和郵局等工作，有工會、工資高、福利待遇好、英文要求不高。為緩解大家的資金壓力，J&S與貸款機構簽約合作，首家推出分期付款學考駕照計畫，符合資格者可享受0至36個月零利息分期付款。

Jacky表示，紐約市對於中低收入者有很多專項就業培訓計畫，不受年齡限制，但多數都被其他族裔佔用，而華人知之甚少，所以希望借此機會讓更多華人瞭解並收益。Jacky曾經嘗試推廣商業駕照中文化，雖經多方努力後紐約州同意採用中文，但由於商業駕照屬於聯邦管制，英文是唯一指定語言，因此不同意降級使用中文考取駕照，所以即使在州內考取了商業駕照，日後也無法成功轉入其他各州。況且，僅是筆試用中文，路試依然要用英文考試，權衡利弊之後Jacky放棄了這條路，翻譯編寫了筆試複習題和路試車檢教材，用最簡單的方式成為華人首家採用中英雙語教學的紐約巿政府成員，幫助更多人快速合法地拿到商業駕照。

多年來的教學體驗讓Jacky發現，在路邊學車既危險又浪費時間，來往的車輛會讓學員分心，等待時間過長又浪費了學員的學車時間，於是Jacky額外出資在交通方便的皇后區法拉盛租用場地進行封閉培訓。

信心商業駕校(J&S Reliance Driving School)辦公室地址：98-07 Astoria Blvd, 2FL, East Elmhurst, NY 11369；報名電話：718-205-6789、347-269-4001。

駕照 華人 紐約市

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