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Hannah童衣閣 時尚不俗氣安全不過敏 孩子穿得安心又有型

紐約訊
童衣閣的每件衣服都是負責人Nancy親自挑選的優質時尚童裝。
童衣閣的每件衣服都是負責人Nancy親自挑選的優質時尚童裝。

幫小朋友挑衣服其實比幫自己買衣服還要難，除了款式好不好看外，在材質、安全性、品質上都要更加注重，才不會對還沒有完全發育的孩子造成不良的影響。位於法拉盛時代商場內的Hannah童衣閣，由形體設計師Nancy Lv親自主理，因為自己一歲大的女兒，愛屋及烏將温暖分享僑胞而開設此童裝店，每款童裝都經由她精心挑選。她特別提供選購童裝時的 5 大注意事項供家長參考：

1. 衣服材質：會不會引起發皮膚過敏、濕疹？

嬰兒和孩童的皮膚比較嬌嫩，所以衣服的材質非常重要，甚至可以說是購買童裝第一考量的要素。首先，材質要夠透氣、吸汗、不悶熱，才不會讓水氣悶在裡面，引起皮膚長濕疹；第二，材質要柔軟、有彈性，布料才不會過度摩擦肌膚，增加皮膚過敏的機會。

綜合以上，夏天可以幫小朋友選擇純棉、紗布材質的童裝，涼爽又好清洗；冬天則是可以選擇平絨、刷毛和毛巾布材質，具有一定厚度，手感特別好，又具有一定的保暖度。透氣、親膚、柔軟的童裝材質穿起來會比較舒適。

2. 安全健康：是否有異味？布料經過漂白嗎？

很多顏色鮮豔的衣服可能都有甲醛過量的問題，不過可別以為白色衣服就沒事，為了讓白看起來更潔白，有些廠商也會添加螢光增白劑。這類化學物質都有可能造成人體的損傷，並且引發皮膚過敏。

最簡單的辨識方式，是聞聞看新衣服有沒有異味，如果洗淨曬乾後，仍然有明顯刺激的味道，建議就不要給寶寶和孩童穿；另外，現在很多童裝品牌也會標榜沒有使用化學染劑，購買時可以優先選擇。

3. 尺寸大小：要故意買大嗎？可以穿更久？

一般來說，童裝尺寸會以年齡作為區分，並且以 2、3 歲左右為分界點，以下可購買嬰幼兒童裝，3歲以上則是購買兒童童裝。至於老一輩的人都會說小孩子長很快，衣服可以買大一點，才不會浪費。其實很多爸媽都在網路上分享，衣服買剛好一些，小朋友穿起來會更舒適，看起來也比較好看，買太大有時候小朋友如果不小心絆倒或勾到，反而會更危險。

4. 縫製配件：接縫處品質如何？裝飾物會不會造成危險？

與挑選材質的道理相同，縫合平整、線頭乾淨的童裝，孩子穿起來會更舒適，不會和肌膚過度摩擦。此外，也要盡量避免童裝上面有過多的裝飾物和繩子，以免嬰幼兒還不會判斷，隨意塞進嘴巴裡。

5. 合格標籤：應該要包含哪些內容？

最後，提醒大家避免購買來路不明的童裝，以免對小朋友的身體健康造成傷害。最基本的是衣服上面一定要有明確的標籤，爸媽們可以根據此來判別童裝是否合格安全，而標籤上則應該包含有商標、產地、成分、尺寸型號、洗滌符號等資訊。

Hannah童衣閣地址：法拉盛37-02 Main St. F16, Flushing, NY 11354(香港超巿對面時代商場內)，電話:347-593-1318; 929-4261002

過敏 法拉盛 F1

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