疫後恢復學習指南 協助學童課業精進世界周刊「育才專題」特刊4/16 隆重發刊

學業退步，公校老師答疑解惑。

疫情 期間，孩子們的學習和成長受到了很大的影響，學校停課、線上教學、社交距離等因素對孩子的學習和社交造成了很大的挑戰。尤其是在學習方面，許多孩子因為缺乏正常的學習環境和指導，學業進展受到了很大的限制，導致學業成績落後。疫情過後，回歸正常生活，如何引導孩子走向正確的學習方向是每位家長需要關注的問題。世界周刊的育才專題特刊即將於4/16(周日) 隆重推出，隨當天的世界日報附贈，從學業、活動、學區 、學費等方面，向家長們提供了有益的指導和建議。

在學業篇中，專題特刊提到了疫情過後美國孩童學術大退步的現象，並提供了公校教師如何引導孩子學好英文和數學的建議。此外，特刊還提供了如何培養孩子閱讀習慣的良方，列出各年級的閱讀書單，讓家長能夠更好地指導孩子，培養閱讀能力。

在活動篇中，特刊提到了編程和人工智慧成為孩子課外活動的首選，也提醒家長們要注意培養孩子的情感和自信，不要把活動當作功利性的手段。此外，音樂陶冶性情，體育活動也是培養孩子協作力、忍耐力和領導力的重要途徑，可以促進孩子的全面發展。

紐約華人買房重視學區，在學區篇中，整理出紐約不同華人聚居地區的學區情況，讓家長們瞭解各區的環境及學校的優劣，為孩子的教育 做出更明智的選擇。

另外在學費篇中，育才專題特刊提供了8項為子女設立大學教育基金的策略，讓家長在孩子還年幼時就能開始為其教育費用做打算，避免日後的經濟壓力。同時，刊物也針對開立529計畫常見的六大誤解做出解說，讓家長更瞭解如何有效利用529計畫來為孩子未來的大學教育做準備。