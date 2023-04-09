為什麼現在是鎖定房屋抵押貸款利率 並控制住房成本上漲的最佳時機

飆升的貸款利率 加上兩位數的價格漲幅使房主和潛在買家陷入困境。尤其是首次購房者正被擠出市場 — 因為他們沒有資產，也沒有出售現有房產的可能性。

儘管存在這些挑戰，但購房可能並不像您想像的那麼遙不可及。

我們與大通銀行的社區房屋貸款顧問 Baldwin Lee 坐下來討論如何駕馭抵押貸款流程、可用資源以及提高抵押貸款利率來影響您家庭的購房夢想。

問：提高抵押貸款利率對潛在購房者有何影響？

Baldwin Lee：抵押貸款利率在過去六個月幾乎翻了一番——從 2021 年的 3% 上升到 2022 年的 6% 以上——這使得許多美國人越來越難以購房，尤其是那些收入不很高的人。 無論以何種標準衡量，這種差異都是顯著的，但它可能會導致您每月付款增加數百美元，並在您的貸款期限內增加不少金額。

儘管購房環境充滿挑戰，需求旺盛且庫存處於歷史低位，但購房仍然是可以實現的——而且您不必獨自完成整個過程。儘早與房屋貸款顧問聯繫將讓您更好地為購房過程做好準備，幫助您瞭解您可以負擔多少房屋並獲得資格預審，以便您可以放心購房。

問：購房者儘早鎖定抵押貸款利率是否是個好主意？

Baldwin Lee：鎖定抵押貸款利率沒有放之四海而皆準的方法，需要考慮的因素很多。在這裡，您的房屋貸款顧問可以針對您的具體情況和市場提供更加個性化的建議。

鑑於目前利率的波動性，我們建議盡快鎖定利率，這樣您就可以確定貸款的還款額。許多貸方要求您在鎖定利率之前手頭有一份購買合同，但情況並非總是如此。大通提供 Homebuyer Advantage Program，允許您在購買房屋時獲得有條件的批准 (https://www.chase.com/personal/mortgage/homebuyeradvantage)。

問：如果購房者鎖定利率後抵押貸款利率下降會怎樣？

Baldwin Lee：沒有精確的科學來判斷市場時機，雖然最近幾個月利率有所上升，但利率始終有可能下降。 一些貸方提供抵押貸款利率鎖定浮動，這使您可以鎖定利率，如果市場利率在鎖定期內下跌，您可以選擇降低利率。此選項為您在動蕩的市場中提供了更多的安全性，並允許您利用利率下降的機會。

即使沒有浮動選項，您也可以轉到較低的利率，但這可能需要額外費用。 此外，您的貸方可能對客戶有資格降低利率有特殊要求，例如處於貸款流程的某個階段。

問：購房者是否可以通過推遲截止日期來讓利率鎖定到期？

Baldwin Lee：當然有可能，但不太可能對客戶有利。通常貸方只允許您以最初鎖定的利率或您重新鎖定當天的利率繼續，以較高者為準。

要記住的另一件事是，快速行動的能力至關重要，對您的貸款人提供的資料進行研究很重要。例如大通銀行的 Closing Guarantee， 該承諾在最短三週內完成交易，否則客戶會收到 5,000 美元。該計劃讓買家高枕無憂，因為他們知道他們搬入新家的時間不會拖延，否則他們可以獲得額外費用的補償。

還有很多其他資源可以幫助您提高購房知識 — 尤其是首次購房者。《Beginner to Buyer》 播客是潛在購房者獲得所有購房問題解答的重要資源，其中的每一集都提供了與真實買家和專家嘉賓的對話，討論從抵押貸款利率，申請一直到交易結束的每一步的過程。

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