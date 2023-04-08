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台灣愛樂交響樂團美國巡演　林肯中心大衛格芬音樂廳4/21演出

紐約訊
台灣愛樂交響樂團林肯中心大衛格芬音樂廳4/21演出，精彩可期切勿錯過。
台灣愛樂交響樂團林肯中心大衛格芬音樂廳4/21演出，精彩可期切勿錯過。

台灣愛樂交響樂團(NSO)將在4月21日(週五)晚上8點假林肯中心大衛格芬音樂廳演出。這是疫情後，同時是國際知名的指揮家準‧馬寇爾（Jun Märkl）音樂總監就任後第一次的海外巡演。這也是台灣愛樂交響樂團首次受邀到美國愛樂邀請在最高音樂殿堂-林肯表演藝術中心演出，歡迎喜愛古典音樂的僑胞把握這支國際一流的交響樂團的精彩演出。

由音樂總監準‧馬寇爾率領NSO與活躍於國際樂壇的臺灣小提琴家黃俊文攜手同台；緊接著，受紐約愛樂之邀，將於林肯表演中心大衛・格芬廳（David Gaffen Hall at Lincoln Center for the Performing Arts）演出。曲目由NSO精心安排，以臺灣作曲家陳可嘉作品《潮生潮落》開場，該曲為NSO、WPA及加州Muzik 3 Foundation Inc委託創作，本次將為世界首演。小提琴家黃俊文也將透過布魯赫《蘇格蘭幻想曲》、孟德爾頌《芬加爾洞窟》序曲及德布西《海》等經典曲目，展現精湛琴藝。

台灣愛樂交響樂團集結優秀新生代音樂家，以打造國際頂尖交響樂團為目標，歷經30多年的耕耘，累積參與交響樂、室內樂、歌劇、舞蹈等多項跨界演出，有文化意識地展現「來自臺灣的聲音」，近十餘年來更銳意求變、勇於創新，成為亞洲地區最具指標性的樂團之一，曾獲洛杉磯時報評鑑為”ONE OF ASIS’S BEST” 評價殊榮。

受到疫情影響，這幾年只能以線上方式與國際樂壇交流，睽違多年後，NSO終於將啟程前往美國及其他國家展開巡演；此次的演出不僅要讓海外的樂迷欣賞臺灣豐富多元的音樂，更要向世界展現「來自臺灣」的音樂實力。

林肯中心在美國藝術史上相當具有地位，從1960年代開始，可說是紐約市民及來自世界各地觀光客欣賞各類高水準演出的藝術殿堂。台灣愛樂交響樂團能受紐約愛樂的邀請登上林肯中心的音樂殿堂，其音樂的內涵與實力絕對是不容小覷。

台灣愛樂（National Symphony Orchestra，NSO）疫情後的首次國際巡演，四月將在美國展開，計劃造訪三大城市，共舉辦四場演出，目前各場次均已開始售票。有關節目內容等詳情，歡迎前往NYPHIL.ORG/TAIWAN或致電:212-875-5656訂票。

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