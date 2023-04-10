ASQ華語戒煙專線 免費服務助您擺脫依賴 成功戒煙

ASQ「華語戒煙專線」由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為接近 20,000 名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得二周免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

「香煙煙霧中含有 7,000 多種化學物質，其中約有 70 種已知會導致癌症。」加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學 和公共衛生學教授朱書宏博士說。「二手煙和吸煙一樣有害，它也會傷害寵物。最好的慶祝方式是遠離吸煙，不要相互遞煙並戒煙。」

吸煙者覺得戒煙不容易，那是因為長期吸煙養成了對尼古丁的身心依賴。當吸煙者試圖戒煙時，生理上的依賴會導致令人不快的戒斷症狀。 好消息是，尼古丁替代療法 (NRT) 可以緩解一些生理上的戒斷症狀。 當尼古丁貼片、口香糖或口含片幫助戒菸者緩解身體方面的戒斷症狀時，戒煙者就可以專注於擺脫對煙的心理(情感)上的依賴並改變行為習慣。

儘管可以使用NRT幫助人們處理生理上的依賴，但它不是幫助人們戒煙的唯一工具。吸煙者還需要其他方法來應對尼古丁依賴的心理(感覺上和行為上的)。吸煙習慣、與周邊吸煙者接觸以及壓力都是導致人們重新吸煙的常見誘因。來自朋友、家人的支持、小組討論會和戒煙計劃是克服尼古丁依賴的有效方法。

為獲得最佳戒煙效果，與僅使用單獨一種方法相比，將NRT與參與一項有助於改變行為的戒煙計劃，兩者配合可以提高成功戒煙和保持戒煙的機率。

ASQ 的戒煙顧問與接近 20,000 名尋求戒煙幫助的人進行了交流，了解吸煙者面臨的挑戰。 除了戒煙課程外，吸煙者還將免費獲得為期 2 週的尼古丁戒煙貼片。

您可以通過以下方式之一與ASQ「華語戒煙專線」聯繫：致電 1-800-838-8917；www.asq-chinese.org 在線註冊；向 66819 發送簡訊 [戒煙] 以接收中文簡訊。

ASQ 也為那些想幫助他人戒煙的人提供諮詢服務和資料，朋友和家人也可以聯繫 ASQ「華語戒煙專線」，從一位友好且見多識廣的顧問那裡獲取信息和建議。ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美東時間早上 10:00am 至凌晨 12:00am)。