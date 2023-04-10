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太子牌野山花旗蔘茶 養生益氣 全新包裝 母親節送禮首選

紐約訊
野生花旗蔘是生長於自然森林中，經歷大自然的考驗，是食補效用極佳的保健食品。
野生花旗蔘是生長於自然森林中，經歷大自然的考驗，是食補效用極佳的保健食品。

隨著各處解封以及條件放寬，各種流感與病毒已悄悄在各地蔓延開來，讓人促不及防，當務之急就是隨時隨地保持健康的身體，抵禦各種病毒。太子牌野山花旗參茶，養生益氣，是母親節送禮佳選，為長年辛苦的媽媽補充活力，加強免疫。

野生花旗參是生長於自然森林中稀有的蔘中極品，生長過程無任何人工幹預和控制，經過長時間自然生長，經過蟲害或氣候等影響仍然長存生長，其蔘體體質極優，食補效用極佳。

冬季保養重調理氣血，護心養氣，以食補提升免疫，全新包裝的太子牌野山花旗參即溶茶，選用原始森林的優質野山花旗參，每一步驟都是以傳統中醫藥工藝結合科學現代方式萃取蔘之精華，提煉為顆粒狀，高濃縮、高品質，無麥麩、無咖啡因、無防腐劑，並富含各種人蔘皂苷的野山花旗參即溶茶，與舊包裝相同配方，蔘味同樣濃鬱。

全新高雅別緻的金色啞光的外盒非常搶眼，大方體面，打開禮盒內有8個小禮盒，每小盒有10小包野山花旗參即溶茶，只要加入熱水，每天都能來一杯養生補氣、提神醒腦的健康蔘茶；除了飲用，用3-4小包加入雞肉燉煮佐以少許鹽調味，參香撲鼻，健康滿分的野山蔘雞湯就完成了，趁著母親節，展現手藝表心意。

太子牌所有花旗參產品，從採收、篩選、後製、加工、包裝到成品均通過極為嚴格的衛生檢驗鑑定標準，從最源頭開始即把關嚴選，每個關鍵步驟的管控近乎苛求，也因此得到廣大消費者的信任與支援， 多年來一直都是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

太子牌花旗蔘蔘味濃郁，有效成分最高，並依據不同家庭類型以及使用的需求，特別準備各種品規的花旗參，如：蔘片、蔘粉、蔘根、蔘茶、蔘糖等，讓民眾不論要送禮或是自用都能健康滿滿。

太子牌野山花旗蔘即溶茶，現於各大華人超市、蔘茸行、雜貨店有售，欲知詳情或零售點資訊，歡迎致電美國太子行 (800) 732-2328查詢。讀者同時可上網popus.com購買，訂購滿50元美國境內免運費。

全新包裝太子牌野山花旗蔘即溶茶，大方體面，送禮自用兩相宜。
全新包裝太子牌野山花旗蔘即溶茶，大方體面，送禮自用兩相宜。

母親節 華人超市 咖啡

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