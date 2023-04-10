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華美銀行跨域傳遞亞裔光輝融合電影與音樂展現團結與理解

紐約訊

林俊傑與安德森·派克(Anderson .Paak)的合作單曲《In The Joy》於4月7日在各大音樂播放平臺上線。這首歌也是即將發佈的華美銀行紀錄片《The Bridge》的主題曲。《In The Joy》以享受生活、團結和相互理解為創作主題，旨在為慶祝五月份的亞太裔傳統月拉開序幕。

紀錄片《The Bridge》由著名製作人梁伊凡（Evan Jackson Leong）執導，闡述了過去五十年間美國亞太裔社區的變化，以及華美銀行在支持亞太裔商業和社區發展中的角色。該片將透過華美銀行的視角，探索美國亞裔社區的變遷。華美銀行成立於1973年，旨在為亞裔社區提供迫切需要的銀行服務，並已發展為全美最大的主要商業銀行之一。半個世紀以來，該行一直專注於將多元化的社區聯繫在一起，不遺餘力地促進跨地域和跨文化的交流和理解，推動社區間建立良好的互惠互助關係。《The Bridge》透過多位亞裔領袖分享的故事，描繪出亞太裔社區共同取得的成就，其中包括華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）、奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、熊貓餐飲集團創始人程正昌與妻子蔣佩琪(Andrew and Peggy Cherng)、奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院主席楊燕子(Janet Yang) 等。

紀錄片導演梁伊凡的作品包括林書豪紀錄片《林來瘋》(Linsanity)，以及講述唐人街故事的《蛇頭》(Snakehead)。他表示：「得益於華美銀行在經濟等方面的鼎力支持，美國亞太裔社區才得以在商業、教育、娛樂傳媒和藝術等諸多領域取得長足的發展。儘管如此，我們仍然有很長的一段路要走，還需要克服許多挑戰。」

紀錄片及其主題曲均專注於宣揚「團結」和「理解」，讚頌了亞太裔對美國社會的貢獻，同時也強調了偏見和歧視等亟待解決的社會問題。

華美銀行董事長吳建民指出：「相較於過去，如今亞太裔更有能力對社會產生積極的影響，從而提升在各行業中的代表性和貢獻。半個世紀以來，華美銀行一直作為連接東西方的金融和文化橋樑，促進太平洋兩岸的貿易往來和文化交流。電影和音樂能夠跨域語言和文化的差異，將故事傳達給全球觀眾，因此，我們決定以這兩種藝術形式來闡述美國亞裔社區的發展歷程和光輝成就。藉此，我們也希望讓年輕的一代感受到這份喜悅和承諾，共同打造一個更美好的未來！」欲瞭解更多的資訊請參：www.eastwestbank.com

亞裔 奧斯卡 導演

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