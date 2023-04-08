紐約乒壇盛事　第一屆江門青年杯乒乓球賽完滿結幕

中國著名國手培育紐約乒乓球新一代

美東江門青年杯第一屆乒乓球賽，在江門青年會蔡裕明會長和華體會趙立𧗠會長的邀請帶領下，特邀擁有二十多年大型乒乓球比賽籌劃經驗的台山盃體育協會主席朱子超擔任本次活動的裁判長。

朱子超出生於乒乓球運動世家，其父親朱文彬原是廣東代表隊主力隊員，和中國第一任乒乓球總教練（即容囯團、莊則棟的師傅梁焯輝）師出同門，當年一齊代表廣東隊轉戰南北。在具有豐富經驗的朱子超裁判長的策劃和安排下，並得團隊的幾位乒乓球專業人士協助，江門青年杯乒乓球團體賽終於順利結幕。

本屆參賽選手中有曾效力於或是現役於法國、瑞典、美國、加拿大、尼日利亞等國家隊的選手，也有選手以前是國內遼寧、上海、廣東、北京、河南 、山東、廣西等省市隊的運動員 。選手中也有最低積分是usatt八百分以下或是剛學打球的入門初學者，男女老少都有報名參戰，最小的10歲而最大的80歲。

考慮到年齡因素，60歲以上的參賽者分為元老組，每隊比賽中每人僅能下場一次。分單打、雙打和單打，保證比賽能順利進行又不至於使老人體力消耗太大。

公開組考慮到女選手問題，團體賽中加入了混合雙打。整隊選手男女不限，分單打、混雙、單打、雙打、單打，最後一場單打是7分定勝負，增加了高度刺激性。

比賽開球儀式由美國女子乒乓球冠軍劉娟和美國乒乓球國家隊選手馮一君的表演賽拉開帷幕；原籍中國湖北省武漢市的劉娟，七歲開始練習乒乓球，後進入湖北省隊和中國國家隊，是左手直板選手，代表美國國家隊參加2020東京奧運 會乒乓球項目，取得了女單與女子團體前16強的優異成績。

球賽經過一整天的激烈競戰，中山醫球隊喜獲元老組冠軍；主力隊員唐紹平在校時曾獲中山醫男子單打冠軍和高校團體亞軍，是廣西省柳州市少年單打冠軍、廣西少年乒乓球高手；而鐘理沛在校時也曾是七九級乒乓球選手，曾獲紐約社聯杯雙打冠軍；朱子堅曾是台山少年冠軍、國家少年級運動員、美東台山盃團體亞軍和紐約社聯杯單打冠軍；另外兩位選手青少年時代也有過不少戰績；領隊尹熙鵬曾是天津醫球隊台山盃冠軍隊的主力球員。當天幾位選手組成隊伍參加60-75歲元老組，面對強手過關斬將，不管對手以前打過什麽省隊或者積分有多高，全部橫掃落馬；隊友們情緒高漲、越戰越勇，最終喜獲「江門青年杯」元老組的冠軍。比賽結束後，中山醫美東校友會元老冠軍隊和中國駐紐約領事館乒乓球隊進行了一場友誼賽，賽後還合照留念。

公開組冠亞軍爭奪戰在皇金假期隊與紐約氣派隊之間進行。皇金假期的主力隊員高彦军是紐約大學乒乓球教練、前中國國家隊選手，在德國打過9年職業聯賽；馮一君是美國國家隊隊員，曾代表美國參加過兩次奧運；王Junxiao也是專業乒乓球高手；Wang, Shuang是紐約女子冠軍。紐約氣派隊的Jeremy Hazin是加拿大國家隊選手和奧運選手，母親是廣東台山人，因此他能講一口流利的國粵語，還用中文說是代表家鄉來打球的；Romain Lorentz是法國國家隊隊員和奧運選手；Tahl Leibovitz是美國殘疾冠軍和奧運選手；Cai, Lishan曾獲紐約業餘乒乓球女子冠軍。兩支隊伍強龍猛虎對陣，最後皇金假期榮獲冠軍。

第三四名爭奪戰是在中山醫美東隊和NYISC 俱樂部中進行。中山醫隊Henry Zhong原是山東魯能俱乐部（前身是山东省乒乓球队）职業隊員；Wilson魏原是遼寧隊選手；陳澤峰是廣東少年集訓隊隊員；女將梁曉琳原是廣東高校女子單打季軍；謝媛麗也曾是中山醫球隊的主力隊員。NYISC俱樂部劉元教練原是河南省隊主力隊員；紹宇是原上海隊乒乓球主力隊員；Alyssa Kang是紐約中學生女子冠軍。兩支隊伍強龍對陣、不相上下，最後分別獲得季殿軍寶座。

一整天的比賽中，裁判組付出了許多努力。裁判陳惠霜和朱翠蓮分別負責元老組和公開組的積分登記計算和排名次，李旭輝、余梓清、韓德、尹熙鵬、潘學明、林志強、葉熾輝、鄭志義認真做好每一場的裁判工作，還有義工李子傑、Thomas湯，以及不少參與本次活動的志願者們，包括FDR高中的學生們。所有參與人員都為本次活動盡心、盡責、盡力，比賽大會特向全體志願工作者表示衷心感謝！