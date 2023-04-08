華人報稅服務中心34週年誌慶　精益求精 服務專業

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位於皇后區法拉盛王子大廈三樓的華人報稅 服務中心，自成立開業至今30多年，為客戶提供最佳的會計專業服務，包括申報個人和商業的稅務、會計簿記、薪資出糧、稅務審核和財務報告。該報稅服務中心鄰近法拉盛7號地鐵總站，交通便利，附近有多條公車巴士路線，歡迎前往諮詢稅務問題。

踏入34週年的華人報稅服務中心自1989年1月，由Michael Liu(MSA/EA)創辦人和Suzy Chen(MBA/CFA)共同創始人在法拉盛市中心羅斯福大道一小型二樓辦公室開展業務；Suzy退休後，Ruby Liu加入並擔任辦公室經理。隨著公司業務快速增長，2015年該報稅服務中心擴充喬遷至王子大廈商業中心三樓，繼續為客戶服務。

華人報稅服務中心的會計師和工作人員均經過專業的培訓，時常往返於各種稅務相關的課程進修，參加實務操作講習，以便隨時掌握當下第一手的稅務信息，為客戶提供最正確、最實在的服務。該中心提供全美五十個州的報稅服務，為方便外州客戶，特別建立電子服務中心，客戶可以將稅務文件郵寄至服務中心辦公室或登錄華人報稅服務中心的註冊客戶主頁，將稅務信息和文件資料上傳到網站上。無論客人身在哪個州，該中心均竭盡所能協力完成納稅申報和解決客人所面臨的任何稅務問題。

為加強對遠端及外州客戶的服務，華人報稅服務中心特別提供網路報稅服務，您可以利用網路連線直接發送電子郵件，還可以利用Intuit Link雲端會合，上傳您的稅務文件檔案，相比起通過電子郵件發送個資稅務文件，該平台具有更佳的安全保護。除了可以回答問題並提供額外的信息外，客戶還可以上傳PDF文件或檔案的圖像，報稅中心將處理完畢的稅表以PDF的方式回傳存檔至客戶Link特設帳戶裡供人客查核，並在客戶審閱回傳簽署的8879表格後協助以電子申報的方式傳送給國稅局申報稅表。

雖離申報截止尚有兩個多月，民眾務必抓緊時間盡早整理相關文件資料，親臨辦公室或致電查詢雲端儲存IntuitLink。申報稅項文件包括：W-2工資表、1099-MISC散工收入、1099-DIV股息收入、1099-B股票交易記錄、1099-INT銀行利息、1099-R養老金分配、1098還貸利息、1098-T學費表、1095-A、1095-B/1095-C平價醫療健保表，以及一份所有與工作有關的開支單。請仔細檢查確定轉發給報稅中心的信息是準確和完整的，該中心會計師將根據您所提供的文件來準備申報稅表。

隨著2023年報稅季啟動，美國稅局已陸續提供幫助稅務專業人士和納稅人的提示。華人報稅服務中心根據國稅局匯總了一些新內容以及準備2022年報稅時需要考慮的關鍵事項，如：1099-K表格報告規則更新修改，若在2022納稅年度收到超過600美元商品和服務的第三方付款的納稅人，應收到1099-K表格、支付卡和第三方網絡交易。

2022年的多項稅收抵免亦有所變動調整，許多疫情時期和ARPA抵免在2021年底到期，故許多稅收抵免已恢復至疫情前的水平。受影響的抵免包括：兒童稅收抵免(CTC)、收入所得稅抵免 (EITC)、兒童和受撫養人護理抵免等。由於這些變化，與上一納稅年度相比，不少納稅人收到的退稅可能會少很多。在2021年，每位被撫養人原可獲3,600美元CTC的納稅人，如符合條件，在2022納稅年度將祗獲得2,000美元。對於EITC，無子女擔養的合格納稅人在2021年收到大約1,500美元，現祗可獲得500美元。Child and Dependent Care Credit將在2022年恢復到最高2,100美元，而不是2021年的8,000美元。

2022年度沒有額外慈善捐款扣除，意味著在COVID期間，納稅人原可在其納稅申報表中扣除高達600美元的慈善捐贈稅款，而該項規定現已過期，即2022年那些採用標準扣除的人可能不會對慈善捐款進行線上扣除。

另外，PTC（保費 稅收抵免）是一種可退還的抵免額，可幫助符合條件的個人和家庭支付通過健康保險市場購買的健康保險的保費。對於2021和2022納稅年度，ARPA暫時擴大了保費稅收抵免資格，取消了家庭收入超過聯邦貧困線400%的納稅人不能獲得保費稅收抵免的規定。

另外，在2022年8月16日（2022年通貨膨脹降低法案頒佈日）之後購買新電動汽車的第30D節（EV抵免），提供的稅收抵免通常僅適用於在北美進行總裝的合格電動汽車，詳細可查找能源部可能滿足總裝要求的2022、2023年款早期電動汽車清單。由於某些型號是在多個地點製造，故能源部清單上的車輛可能無法在所有情況下都滿足最終組裝要求。

華人報稅服務中心地址：39-07 Prince Street, Suite #3F, Flushing, NY 11354；辦公時間：星期一至六上午9:30至下午6:30，星期日上午10:30至下午5:00；服務專線：718-461-2871；請上網：www.incometax123.com，或掃描二維碼索取$10優惠券。