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「恆福陵園」公展日暨春祭圓滿成功重視傳統墓園文化 噴水池方案規劃中

紐約訊
近50年墓園專業管理經驗的恆福陵園，環境四季都可以保持一份安詳和雅靜。 逾200名社區民眾參與公展暨春祭活動，圓滿成功。
近50年墓園專業管理經驗的恆福陵園，環境四季都可以保持一份安詳和雅靜。 逾200名社區民眾參與公展暨春祭活動，圓滿成功。

傳承清明掃墓文化，重在倡導慎終追遠，恆福陵園亞裔服務部於日前在新澤西州老佛爺郡「恆福陵園」舉行的公展日暨春祭活動相當順利完滿成功。如果民眾錯過之前的春祭活動，4月15日(星期六)恆福陵園公展日，恆福陵園持證銷售人員在墓園現場接待參觀民眾，專車接送參觀。

恰逢今年雙春閏月，千載難逢的吉祥年，有來自廣東臺山、開平、恩平、新會、鶴山等江門五邑地區的民眾，也有來自深圳大鵬、惠州等客家鄉親，也有是福州亭江、連江、琯頭、東邊的民眾，另有溫州、上海等幾十個不同地區逾200名社區民眾當天來到恆福陵園參與清明節活動。

恆福陵園創辦人Buzzy先生現場除了帶領民眾參觀九龍龜、萬福牌坊，並表示規劃將來建造的噴水池方案。恆福陵園華人社區大使李國威先生非常感謝恆福陵園管理層高度重視亞裔傳統墓園文化，建造噴水池。當日恆福陵園亞裔服務部全體服務人員，耐心詳盡地為蒞臨參觀高山福地踏青並挑選福地的華人家庭社區僑胞一一講解恆福陵園的管理和規劃、環境並帶領民眾參觀全新辦公大樓，包括亞裔專屬辦公區域。

恆福陵園是一個具有亞裔傳統特色的高山墓園，一直將中華民族幾千年的傳統殯葬文化，融入了西方尊重個人意願，提早規劃的做法，註重傳統人文文化與自然環境的結合，讓後人可以有一個更好的地方懷緬先人。每年的春秋二祭的傳統文化活動，為美東地區華人家庭在風水寶地提供更好的選擇。

超過7000萬管理基金確保福地永久得到維護和管理，恆福陵園採取亞裔特色的設計，佈局合理、風水極佳，地勢高，距離唐人街約60分鐘車程。超過十個園區不同方位朝向，不同尺寸的福地同時提供給民眾挑選，每個園區都結合方位及不同鄉村習俗配以中文命名：蓮花園、梅花園、牡丹園、杜鵑園、祝福園、和平園、中華玫瑰園等等，一個個中文名字的園區，讓參觀民眾馬上感受到唐人街的氣息。海拔100多層樓高，更是讓福地常年保持幹爽，不同區域的方位都可以有開闊的景觀視野，實屬難得的風水寶地。

恆福陵園亞裔服務部積極推廣「我們無法選擇在哪裏出生，但可以選擇在哪裏安息」的理念，倡導拋棄忌諱，未雨綢繆，為自己及至親選擇合適的安息福地，免除日後煩惱。恆福陵園亞裔服務部：201-676-8888

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近50年墓園專業管理經驗的恆福陵園，環境四季都可以保持一份安詳和雅靜。 逾200名社區民眾參與公展暨春祭活動，圓滿成功。
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近50年墓園專業管理經驗的恆福陵園，環境四季都可以保持一份安詳和雅靜。 逾200名社區民眾參與公展暨春祭活動，圓滿成功。

亞裔 華人 新澤西州

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