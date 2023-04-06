天然草本紅人歸行銷世界　補充療法改善更年期狀症

「紅人歸」在加拿大、美國、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家深受女性朋友的喜愛。

加拿大 VIKER公司藥學家在諾貝爾 生物/醫學 獎獲得者大村智導師的指導下，19年前將研發的百年漢方「紅人歸」引入北美，暢銷全球幾十個國家19年。

如果把女人比喻為花朵，那麼血液就如同花枝中的水分，在不間斷的循環中為肌膚帶來氧氣和營養物質，運走二氧化碳及代謝產物。只有血液通暢了，花才能開得更旺，才能真正成為一朵健康、紅潤、有一點透明感的粉紅玫瑰。

女性由於有週期性失血的生理特點，與血結下了不解之緣。而伴隨女人一生的經、孕、產、乳生理過程均與血相關。血海充盈則月經每月來潮；十月懷胎胎兒均靠母血供養；生產後血又化為乳汁哺養嬰兒；進入更年期後因腎精不足漸至血海不充則最後停經。

女子血氣充足則五臟皆養，才能面色紅潤，髮黑齒固，精力充沛，思維敏銳，身體健康；反之如果血氣虛弱則五臟失養，面色蒼白萎黃，過早出現皺紋，齒搖發白，疲倦乏力，失眠健忘，記憶減退，心慌心悸，便秘等等癥狀就會接踵而至。因此，中醫學早就有「女人以血為本，以血為用」的觀點。所以，女人一生都要養血，更年期女性養血更為重要。

正因為此，更年期女性血氣虛弱癥狀可以通過天然草本補充療法來加以改善。加拿大VIKER公司藥學家在19年前將研發的百年漢方「紅人歸」引入北美，紅人歸膠囊是由多種名貴中藥組成的純天然保健產品，是中國傳統醫學和現代科技的完美結合，可以營養和活化卵巢，改善卵巢微循環網，恢復體內旺盛的雌激素分泌水準，從而緩解更年期的多種癥狀。紅人歸膠囊具有增強機體免疫力、補血、補氣、調理五臟功能。經高科技術提取純化的植物精華素從臟器的細胞層次上進一步作用和調養人體的五臟及生殖系統，改善女性體內激素分泌，提高造血能力，讓女性朋友像鮮花兒一樣綻放如初。

紅潤的女人，不會被時間左右：二十歲是嬌艷的，三十歲是嫵媚的，四十歲是脫俗的......與其花錢買昂貴化妝品遮住萎黃的臉色，不如見證一下百年漢方紅人歸（Sangel）膠囊的神奇，讓你處處盡顯風采！如有任何問題請打專家諮詢電話﹕北美請打免費電話﹕1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打1-604-518-7778或上網瞭解www.vikerm.com