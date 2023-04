紐約巿政府老齡事務部關心長者　提供紅藍卡疑問解惑及相關幫助

紐約巿政府老齡事務部(NYC Department for the Aging)提供紅藍卡 疑問解惑及相關説明,如有需要可致電NYC Department for the Aging,要求提供HIICAP或SHIP。

Medicare儲蓄計畫的重要資格變更,可能會影響您並幫助您省錢。 紐約市 居住著大約164萬老年人,紐約巿老齡事務部致力於關心這些老年人在家中及社區安享晚年的品質,該部門致力於消除年齡歧視,確保老年人的尊嚴和生活品質。

NYC Department for the Aging老齡事務部與數百個社區組織合作,通過老年人中心、自然形成的退休社區、個案管理和家庭護理機構、家庭送餐計畫、心理健康和友好訪問計畫等,提供服務給每個行政區。NYC Aging還設有老年成人就業 服務部、看護者資源中心、老年犯罪受害者資源中心、祖父母資源中心、寄養祖父母計畫、帳單支付計畫和志願者資源中心等。

老齡事務部致力於為多元化的老年紐約人提供安全和包容的服務,所有紐約人,無論其移民身份如何,都可以使用NYC Aging and City的服務。展望未來,預計2040年紐約的老年人口將達到186萬(占紐約市總人口的20.6%),紐約巿被世界衛生組織命名為老年友好城市,市政府承諾並倡議老齡事務部與社區夥伴合作,將社區變得更好。

如果您對Medicare及其計畫有疑問,請致電老年健康保險資訊、諮詢和援助計畫部(HIICAP),與訓練有素的專家交談。HIICAP是一個完全免費的資源,用於教育Medicare的受益人;下載HIICAP網站列表或致電Aging Connect:212-244-6469,可瞭解更多資訊。