我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／蔡英文麥卡錫將見面 進行閉門會談

學費、就醫、繳稅等5種付費 現金比刷卡省

財務願望：2023 年提高家庭理財技能的 4 種技巧和工具

【紐約訊】

為了讓新的一年有一個好的開始，一家人應就財務問題進行開誠佈公的對話。年初是計劃家庭開支的好機會。

利用這一刻回顧儲蓄習慣，並討論今年如何改進。 許多亞裔家庭的父母不願意與孩子討論財務問題，但進行這些公開的對話可以幫助小孩更好地瞭解財務的基本知識，為實現財務獨立打下堅實的基礎。

不知道從哪裡開始？ 下面是四個建議，它們可以幫助您的家人談論財務狀況，幫您養成更好的理財習慣。

1. 2023 年儲蓄變得容易

管理您的資金可能很乏味，但科技可以讓它變得更容易。 由於假日購物和旅行費用等額外費用，年底可能會特別忙碌。 為了讓事情在 2023 年變得更輕鬆，請您做定期儲蓄以幫助更快地實現您的財務目標。

借助 Chase Autosave 等工具，客戶可以設置從他們的大通支票帳戶定時自動轉賬到他們的 大通儲蓄賬戶。 這為家庭提供了一個很好的學習機會，可以討論儲蓄、努力實現目標和養成健康習慣的重要性。

父母們，您可以向您的孩子展示您如何確定您的儲蓄目標，然後幫助他們為新的一年設定自己的財務目標。 一旦他們弄清楚他們想存多少錢，就幫助他們制定計劃以實現目標。

2. 一家人一起努力改善財務狀況

朝著一個共同的目標努力可以讓每個人都覺得自己出力。 共同設定 2023 年的財務目標並製定月度預算將有助於全年組織系統化。

大通支票客戶可以使用兒童借記卡開設銀行賬戶。 對於 6-17 歲的孩子，Chase First Banking 帶有自己的借記卡和家長控制，同時提供其他一些好處，例如設置支出限額和讓他們親身體驗金錢。 這打開了家長和孩子之間養成良好金錢習慣的管道。

3.養成健康的財務習慣

讓財務討論成為家庭談話的常規部分。

不管他們在什麼地方消費，賺了多少錢，或是儲蓄目標，您會有很多機會與孩子討論好的財務習慣。 如要更清楚地瞭解您的支出和儲蓄習慣，請在 Chase Mobile® 應用程式中查看他們的支出列表。 您和您的孩子還可以設置實時帳戶通知，以確保您準確瞭解他們花錢的地點和方式。

4. 準備學生返校

現在春假結束學生回到學校了，您和您的高中生或大學生討論他們的財務狀況，並通過財務獨立為基礎來幫助他們對自己的未來充滿信心。

Chase High School Checking 等賬戶面向 13-17 歲的學生並由家長共同擁有，而 Chase College Checking 等賬戶面向 17-24 歲的學生開放，在大學期間五年內不收取月服務費，提供網上銀行服務幫助他們在整個學期掌握財務狀況。

使用這四個建議，您的家人可以在新的一年開始時對他們的財務狀況持樂觀態度。 要瞭解更多資訊，請訪問 chase.com/studentbanking。

Chase Mobile® 應用程式適用於特定的移動設備。 短信通知可能被收費。

銀行存款賬戶，例如支票和儲蓄，需要經過批准。

由北美聯邦存款保險公司成員摩根大通銀行提供的存款產品。

摩根大通公司的贊助內容。

儲蓄 支票 摩根大通 亞裔 預算

上一則

增雇員、添福利…紐約議會預算加13億 市長：不實際

下一則

川普即將過堂 曼哈頓法院正門全面戒嚴

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

2023-03-29 06:55
紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

2023-03-29 07:46
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人
34項重罪指控 川普拒認罪

34項重罪指控 川普拒認罪
蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」

蔡麥會在即 紐約時報廣場出現罵蔡廣告「當美國走狗」