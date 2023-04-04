財務願望：2023 年提高家庭理財技能的 4 種技巧和工具

為了讓新的一年有一個好的開始，一家人應就財務問題進行開誠佈公的對話。年初是計劃家庭開支的好機會。

利用這一刻回顧儲蓄 習慣，並討論今年如何改進。 許多亞裔 家庭的父母不願意與孩子討論財務問題，但進行這些公開的對話可以幫助小孩更好地瞭解財務的基本知識，為實現財務獨立打下堅實的基礎。

不知道從哪裡開始？ 下面是四個建議，它們可以幫助您的家人談論財務狀況，幫您養成更好的理財習慣。

1. 2023 年儲蓄變得容易

管理您的資金可能很乏味，但科技可以讓它變得更容易。 由於假日購物和旅行費用等額外費用，年底可能會特別忙碌。 為了讓事情在 2023 年變得更輕鬆，請您做定期儲蓄以幫助更快地實現您的財務目標。

借助 Chase Autosave 等工具，客戶可以設置從他們的大通支票 帳戶定時自動轉賬到他們的 大通儲蓄賬戶。 這為家庭提供了一個很好的學習機會，可以討論儲蓄、努力實現目標和養成健康習慣的重要性。

父母們，您可以向您的孩子展示您如何確定您的儲蓄目標，然後幫助他們為新的一年設定自己的財務目標。 一旦他們弄清楚他們想存多少錢，就幫助他們制定計劃以實現目標。

2. 一家人一起努力改善財務狀況

朝著一個共同的目標努力可以讓每個人都覺得自己出力。 共同設定 2023 年的財務目標並製定月度預算 將有助於全年組織系統化。

大通支票客戶可以使用兒童借記卡開設銀行賬戶。 對於 6-17 歲的孩子，Chase First Banking 帶有自己的借記卡和家長控制，同時提供其他一些好處，例如設置支出限額和讓他們親身體驗金錢。 這打開了家長和孩子之間養成良好金錢習慣的管道。

3.養成健康的財務習慣

讓財務討論成為家庭談話的常規部分。

不管他們在什麼地方消費，賺了多少錢，或是儲蓄目標，您會有很多機會與孩子討論好的財務習慣。 如要更清楚地瞭解您的支出和儲蓄習慣，請在 Chase Mobile® 應用程式中查看他們的支出列表。 您和您的孩子還可以設置實時帳戶通知，以確保您準確瞭解他們花錢的地點和方式。

4. 準備學生返校

現在春假結束學生回到學校了，您和您的高中生或大學生討論他們的財務狀況，並通過財務獨立為基礎來幫助他們對自己的未來充滿信心。

Chase High School Checking 等賬戶面向 13-17 歲的學生並由家長共同擁有，而 Chase College Checking 等賬戶面向 17-24 歲的學生開放，在大學期間五年內不收取月服務費，提供網上銀行服務幫助他們在整個學期掌握財務狀況。

使用這四個建議，您的家人可以在新的一年開始時對他們的財務狀況持樂觀態度。 要瞭解更多資訊，請訪問 chase.com/studentbanking。

Chase Mobile® 應用程式適用於特定的移動設備。 短信通知可能被收費。

銀行存款賬戶，例如支票和儲蓄，需要經過批准。

由北美聯邦存款保險公司成員摩根大通 銀行提供的存款產品。

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