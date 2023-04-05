我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

中國嘉德拍賣公司2023春拍持續徵集中

紐約訊

中國藝術市場領軍者——中國嘉德，2022各項指標排名繼續領先，獲得包括實收拍品款、企業納稅、產業鏈貢獻、慈善捐款等九項第一名，獲得了行業及社會各界的廣泛認可和美譽。中國嘉德期持續向市場發力，在春秋拍等系列活動中，為大眾提供更高端、更實用的藝術拍賣體驗。該公司2023春拍徵集範圍包括：中國書畫、瓷器及古董珍玩、古典傢俱及工藝品、古籍善本、郵品錢幣。

面對市場風雲變幻和疫情起伏，藝術品投資穩健的市場收益再次脫穎而出，成為財富管理的重要渠道。據統計，越來越多的財富階層正在將目光轉向藝術品收藏，提升自身的影響力。中國嘉德秉承著一貫業精於勤的原則，跨越疫情阻隔，在全球範圍內征集遴選佳品。

兼具文化傳播及美育大眾的功能，中國嘉德延續著每年春秋拍前全國範圍內的巡展傳統。2022年，中國嘉德在藝術品市場中探索創新、砥礪前行，堅持以學術引領為理念的原則，挖掘/闡釋/宣傳文物的文化價值、完善買家服務體驗、營造健康理性的收藏氛圍、創建具有國際認知度和影響力的中國文物拍賣品牌。

中國嘉德美國辦事處聯絡人：Richard He，電話：212-308-8889、888-799-8830，郵箱：[email protected]

疫情 拍賣 投資

上一則

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

下一則

TLC推廣電動出租車 司機抱怨充電不便

延伸閱讀

美穩坐藝術市場銷售龍頭 英中之爭倒像「菜雞互啄」

美穩坐藝術市場銷售龍頭 英中之爭倒像「菜雞互啄」
馬英九訪三峽博物館 數百民眾喊「小馬哥我愛你」

馬英九訪三峽博物館 數百民眾喊「小馬哥我愛你」
故宮國寶大遷徙文物不曾損毀？「天方夜譚」

故宮國寶大遷徙文物不曾損毀？「天方夜譚」
台北故宮摔破的碗修好了 手術後3古瓷首曝光　

台北故宮摔破的碗修好了 手術後3古瓷首曝光　
世界OnAir／她在MET研究古琴修復 文物跟生活如此相關

世界OnAir／她在MET研究古琴修復 文物跟生活如此相關

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

2023-03-29 06:55
紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

2023-03-29 07:46
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人