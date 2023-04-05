North Shore Cosmetic Surgery整型外科優秀醫療團隊 還你自信風采

North Shore Cosmetic Surgery醫師團隊，左起劉毅政醫生Dr. Low Yee Cheng、中坐者Dr. James N. Romanelli、右Dr. John Layliev；該診所提供微信中文預約，請掃描二維碼。

North Shore Cosmetic Surgery是一家獲得長島 整型外科委員會和AAAASF最先進設施認證的整型外科美容中心，提供男女性安全有效的治療。該診所除了身體、胸部和頭頸面部整型外科之外，也提供非手術 注射整型，其精擅的熱門整型項目包括隆胸、腹部除皺、抽脂和注射，深受社區好評。

North Shore Cosmetic Surgery醫生團隊由三位優秀著名的醫師組成：

Dr. James N. Romanelli是紐約長島著名的整型外科醫生，榮獲美國整型外科委員會認證，是美國美容整型外科學會成員之一，同時也是North Shore Cosmetic Surgery的創始人和領導者，帶領頂尖的醫美專業團隊，提供高質量的服務。作為該領域真正的領導者，Dr. James Romanelli將自己的職業生涯獻給了整型外科。此外，Dr James Romanelli曾擔任Huntington Hospital-Northwell Health的首席醫師長達10 年，他同時也是Hofstra-Northwell Zucker醫學 院的外科助理臨床教授，負責培養下一代更為傑出的整型外科醫生。

劉毅政醫生Dr. Low Yee Cheng是一位獲得雙重認證的整型外科醫生，負責過許多整型手術，包括隆胸和提拉手術、腹部除皺手術、媽媽整容手術、隆鼻手術、面部和頸部提拉手術、眼瞼手術、乳房切除術後的乳房重建術或乳腺癌腫塊切除術。劉醫生來自馬來西亞，精通普通話、廣東話、英語和馬來語，在石溪大學完成了本科教育，並以滿分的優越成績，於2004年的畢業班獲得了Ward Melville獎項。劉醫生隨後繼續在石溪大學接受醫學教育，並在2008年入選了AΩA榮譽醫學會，此榮譽意味著對學術、領導力、專業精神和服務的持久承諾。劉醫生在紐約大學醫學中心完成了普通外科培訓，接著繼續在範德比爾特大學醫學中心接受整形外科培訓。在這期間，他還接受過一些著名的整形外科醫生培訓，其中包括Dr. Patrick Maxwell、Dr. Jack Fisher等，獲得了許多實習醫生和同行頒發的多項教學獎項。

Dr John Layliev是一位獲得雙重認證的整型外科醫生，在長島和紐約市地區專門從事面部、乳房和身體的美容手術以及乳腺癌手術後的乳房重建。憑藉著世界級的培訓和對患者護理的奉獻精神，患者對Dr. Layliev的護理水準評價非常高。Dr. Layliev專注於提供美麗而自然的效果，並為他的患者提供最先進的手術技術，每個程式都是專門訂制，為患者實現最美麗、最自然的效果。Dr. Layliev在康奈爾大學完成了本科教育，併入選了著名的ΦΒΚ協會，該協會只表彰全國1%的優秀醫學畢業生。隨後，他在美國頂尖的醫學院之一紐約大學醫學院完成了醫學院學業。Dr. Layliev在紐約長島的北岸大學醫學中心通過了普通外科住院醫師培訓，並在範德比爾特大學醫學中心接受了許多著名整形外科醫生的培訓。

欲瞭解更多有關North Shore Cosmetic Surgery的詳情，請上網瀏覽：nscsurgery.com，預約電話：631-424-3600。另外也可掃描該診所二維碼，通過微信中文預約。