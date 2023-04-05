QM Advance貸款方案 協助企業資金周轉 手續簡便快捷

QM Advance 為小商家提供簡易快捷的資金周轉，協助您企業發展更順利

QM Advance資金周轉公司為幫助中小型企業的資金周轉，提供了一個既簡便又快捷的替代傳統的商業貸款 方案。這種貸款方式快速，為數以萬計的需要即時營運資金的中小型企業提供立刻解決的方案。

QM Advance資金周轉公司提供的此方案不但99%審批成功，24小時放款，並且是行業內價格最低的， 不需查私人信用以及個人擔保等條件， 企業老闆們利用此方案可借用20萬美元甚至更多的資金。該公司的負責人Joseph表示，公司審批是否用於此方案的指標更注重的是企業的業務未來前景，而並不是企業主的過去信用紀錄。

此方案適用於幾乎任何行業以及生意，借貸的資金可以用於企業發展的任何一個用途。此方案的資金周轉原理是把企業未來的應收款項，用於現時的資金周轉 。這筆資金可以用於任何商業目的。QM Advance公司提供的貸款方案不同於商業貸款，該公司的服務宗旨是協助您企業的成功， 從而達到幫助企業們度過行業低潮以及難關的目的。

QM Advency簡化流程申請步驟很簡單，直接和借貸公司合作, 不需找經紀人，如果您現在已經準備好拓展您的業務，現在請致電諮詢 QM Advance 快速資金周轉，紐約電話：347-305-8823，或上網瀏覽 : www.qmadvance.com直接網上填寫申請表格。紐約公司地址：61-43 186th Street., Fresh Meadows, NY 11365。