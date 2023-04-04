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紐約花粉季今年更早更長順安堂提供花粉過敏中藥處方

紐約訊

今年花草植物3月就釋出大量花粉，可能與異常溫暖且無降雪的冬季氣候相關。

研究顯示，由於剛剛過去的暖冬，今年的花粉季可能比以往開始得更早，且時間更長。在台灣擁有八十年老字號的法拉盛「順安堂」，有鑑於花粉季節到來，花粉熱病人輕則眼睛癢、流淚、紅腫、鼻塞打噴嚏、喉嚨痛，重則頭痛、鼻竇發炎、呼吸困難或氣喘，因此特提供一帖花粉過敏中藥處方供患者參考，幫助患者改善花粉熱症狀和防止併發症。此外，對花粉症有療效的野山蔘也全面特價，歡迎洽詢。

該藥方如下：正野粉光參、紫河車、辛夷花、蒼耳子、細辛、白芷、川芎、荊芥、連翹、川貝、淫洋霍等。順安堂負責人林先生表示，以上中藥用科學濃縮成顆粒，每日兩次用雞湯送服，症狀輕者一星期見效，時間長短依個人體質而異，五星期可根治。另外，順安堂也提供一帖治咳嗽氣喘的中藥處方，處方為：川貝母(五錢)、鱷魚肉(五錢)、裡脊肉(半磅)，加清水燉食後，小孩數星期可根治，大人數月可根治。

位於法拉盛羅斯福路上的順安堂中藥號，專門經營大陸、日本、美國、臺灣及其他各地區的健康食品及中西藥材。該店由林老闆夫婦親自主理，本身為中醫師的林老闆，三十年來對藥材把關嚴格，深受僑胞信賴，店內的所有花旗參均出自其自經營的威斯康新州花旗蔘農場。

花旗蔘的品質優劣主要取決於年齡及產地，一般來說年齡愈老愈好，野山蔘優於種植蔘。蔘齡可由蔘蘆上的目(生長疤)算出，目數加二就是該蔘年齡，不論種植蔘還是野山蔘算法均同。一般而言，種植蔘蔘皮較平滑、質地較硬而重、味較辛苦、彎曲之縱紋較多（偶爾亦有橫紋）；野山蔘蔘皮較顯著且細密、質地稍鬆脆且輕、味道亦較苦甘、所含之有效成分較多且濃。

林老闆表示，「百草之王」的「花旗蔘」在中國被視為最珍貴的補品及確保身心健康的靈丹妙藥，已有數千年歷史。北美花旗蔘發現於十八世紀，地區始於加拿大的蒙特利爾，再到美國的新英格蘭地區，最後又到美國威斯康辛州；種類則由全野山蔘變為移山蔘，再到近年大量出產的種植蔘。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11355（喜來登酒店對面），電話：718-445-2252。

法拉盛 新英格蘭 併發症

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