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輕忽年長聽損恐失智 東方聽力專家呼籲50歲後定期檢查

紐約訊

年長者聽損常被忽略，但愈來愈多的醫學研究發現，聽損若沒有矯正，可能因對外界刺激反應減少、大腦灰質變薄等多重原因而誘發失智症。況且年長者聽不見常反應「哈？」，但「哈」一聲，可能讓大腦多做工，增加自由基、廢物等，並提升失智風險。

美國聽力學博士郭晶表示，若發現年長者說話愈來愈大聲、看電視聲音愈開愈大、對外界呼叫聲反應遲頓等情況，應盡速安排長者檢查聽力，並建議50歲以上民眾進行聽力檢測：「年長者聽損往往是在不自知的情況下，可能是10多年來漸進性發生，但發現時聽損可能已屬中/重症，十分嚴重。」聽損可能會進一步造成聽損者心理及大腦認知功能受損，建議最好於50歲以上開始注意聽力的變化，以預防聽損引發失智症。

如果要知道自己有沒有聽損，必須詳細檢查，若等到聽不到才檢查，可能為時已晚。年長者如果只有輕度聽損，因還能聽到聲音，不需使用助聽器，難以自知已有聽損問題，若聽損惡化到需使用助聽器時，又可能因一時感受外界聲音過大而不適應。許多人認為助聽器就像戴上眼鏡一樣，可以立刻解決聽力問題，然而助聽器實際上更像拐杖，必須學著使用才能慢慢上手，需要學習、練習的過程。

美國聽力學博士郭晶擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院聽力師9年，同時也是美國聽力學會的會員。郭晶博士1984年畢業於中國廣州暨南大學醫學院，奠定了堅實的醫學基礎。東方聽力中心主要提供的範圍包括：兒童/成人及老年人的全面聽力檢查、眩暈檢查、助聽器的選擇及評估、助聽器修理及調試、高品質助聽器和電池代理、聽力保護耳塞及其他用品、防水耳塞、助聽器耳模、音樂家耳塞、幫助僑胞申請保險助聽器等服務。

東方聽力中心為廣大僑胞提供優質的聽力及助聽器服務，預約電話：347-393-3130。法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150。華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562。布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室（8大道夾9大道），電話：718-853-2347。

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