紐約雲頂世界復活兔$33,000現金獎賞輕鬆玩樂IGT電子賭桌賺獎金

紐約雲頂世界復活兔$33,000現金獎賞，歡迎前往。

紐約雲頂世界是紐約市 唯一的賭場，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。兩個賭區樓層擁有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，一定能找到您最喜愛的選擇。紐約雲頂賭場現正舉行復活兔$33,000現金獎賞活動，凡於4月3日至4月9日下午2時至6時期間，在任何IGT電子賭桌玩樂，將獲得復活兔信封，贏取$20、$50或$100現金的彩蛋，總值高達$33,000現金。

紐約市雲頂世界是紐約市首家也是唯一的賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。賭場內的全新尖端賭桌遊戲，提供新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌、21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

位於JFK機場附近的紐約市雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店，擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住的客人有賓至如歸的感覺。別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳，將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

賭場的好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的喇沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒味，另外還有越南 及馬來西亞的風味美食 等。融合中西特色小食的美食廣場，提供各式各樣的美味選擇。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁查看最新活動訊息：RWNewYork.com/Chinese。