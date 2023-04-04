Prep Expert推出新的SAT網上備考課程幫助學生取得滿分

領先的考試補習機構Prep Expert，最近推出新的SAT 備考課程，幫助學生在考試中取得滿分。該課程獨特地融合了在線課程和專家導師現場指導，幫助學生充分發揮潛力。

據Prep Expert稱，新的SAT課程專為希望給孩子提供最佳成功機會的父母而設計。該課程涵蓋SAT的所有部分，包括閱讀、寫作、語法、數學，並為學生提供獲得滿分所需的技能和策略。該課程還包括個性化指導和專家導師的反饋，這些導師具有與成績優異的學生合作的經驗。

Prep Expert首席執行官兼創始人、醫學 博士、工商管理碩士的Shaan Patel博士表示，Prep Expert的目標是幫助學生實現夢想並充分發揮潛力：「我們新的SAT課程專為希望給孩子提供最佳成功機會的父母而設計，提供市場上最全面、最有效的考試準備，同時還有來自專門幫助學生取得滿分的專家導師的個性化指導和反饋。」

Prep Expert的新SAT課程可在線上學習，由排名前1%的導師提供現場指導。該課程適合所有級別的學生，從剛剛開始備考之旅的學生到希望獲得滿分的學生。

Prep Expert由醫學博士、工商管理碩士、Shark Tank創智贏家和SAT滿分獲得者Shaan Patel博士於2011年創立，已幫助超過100,000名學生實現進入美國頂尖大學的夢想，並幫助他們獲得超過1億美元的大學獎學金；該公司已被眾多媒體報導，包括福布斯、ABC、紐約時報 和NBC。

對於希望為孩子提供盡可能多的SAT成功機會的家長，Prep Expert的新SAT課程提供了最全面、最有效的考試準備。有關Prep Expert新SAT課程的更多資訊，請訪問他們的網站：www.prepexpert.com，或致電：1-877-345-7737。