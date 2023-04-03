紐約進口花卉批發直接空運厄瓜多爾玫瑰

Utopia進口花卉批發中心的玫瑰花，每天由中美洲國家空運到紐約，顏色鮮豔、品質一流。

位於法拉盛 的紐約進口花卉批發中心，直接由南美進口各種顏色的高品質玫瑰，特價供應僑胞。該中心交通方便並備有停車位，歡迎各商家、團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價提供。

玫瑰顏色豐富，不同顏色有不同的寓意。紅玫瑰象徵愛情、熱情，是表達愛意的最佳選擇；紫玫瑰象徵浪漫多情、難分難捨、珍貴獨特；粉玫瑰象徵一時的感動、愛的宣誓、銘記於心、溫柔真心、初戀；白玫瑰象徵天真、純潔、我尊敬你；黃玫瑰花語是道歉，象徵失戀；黃金玫瑰象徵富有風流；黑玫瑰象徵神秘高貴；橘玫瑰象徵友情感性、差怯、青春美麗；藍玫瑰象徵敦厚善良；香檳玫瑰象徵芬芳清純；淡綠色玫瑰象徵青春長駐。

該花卉中心表示，雖然經濟不景氣，但人與人之間的情感交流是必不可缺的；一束鮮花能貼近彼此的心靈，讓世界更美好！

紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave, Flushing, NY 11358（近北方大道和Utopia parkway），電話：718-886-1190，營業時間：周一至周六，上午7點至下午5點（周日休息)。