長庚大學首創北美大學生醫預科暑期課提升在美申請醫科名校競爭力

長庚大學校景

台灣長庚大學（Chang Gung University，簡稱「CGU」）將於今年暑假首創「北美醫學 預科暑期課程」(CGU Pre-med Enhancement Summer Program)，由長庚大學醫學院開設，提供美國及加拿大 在學大學生於暑假期間到台灣體驗全英語醫預科課程、醫學臨床技實作、長庚醫院見習及志工服務機會。申請獲選學生完成暑期課程後，將獲得長庚大學英文成績單（具學分及時數）。

「北美醫學預科暑期課程」暑期課程今年首辦，開放招收50名美國及加拿大在學大學生，課程費用含在校住宿費、志工服務及台灣文化參訪食宿，並由長庚大學提供競爭型全額獎學金。因應高授課品質（低師生比與同儕醫學生輔導員）以及醫療機構見習名額有限，報名自即日起至2023年4月30日止，申請報名採隨到隨審(rolling admission)機制，並由長庚大學醫學院專任教師組審查團隊審閱，錄取額滿將提前結束招生 ，欲報從速。

本期課程時間為2023年7月3日至8月11日共六週，採全英語教學，課程期間亦將有長庚大學醫學院學生擔任同儕輔導員(Peer Mentors)，課程規劃亦包含「醫療AI」等特別講座；參與本暑期課程之學生若完成學業，預期將有助學生在美國或加拿大申請醫科並提升履歷競爭力，課程亮點包括：全英語並由長庚大學醫學院專任及臨床教師授課、於模擬醫學臨床技能中心OSCE(Objective Structured Clinical Examination)實作、自己學校或許選不到的醫學入門課、長庚紀念醫院見習、醫院或台灣偏鄉志工服務機會、實驗室及研究中心實習機會、台灣文化參訪及華語課程（主要提供參與課程學生於志工服務時所需之中文簡易溝通）等，並將於學生完成暑期學業後頒發長庚大學學分時數成績單（英文）。

長庚大學Pre-med Enhancement Summer Program自2021年底規劃，緣起自長期觀察全球流行疾病（如SARS及COVID-19）影響，各國醫療體系及醫學教育面臨前所未有的挑戰及革新契機，為此，長庚大學首度結合醫學院、長庚紀念醫院、台塑企業醫療體系資源，規劃六週密集的全英語暑期課程，內容包含：模擬醫學臨床技能實作OSCE(Objective Structured Clinical Examination)、醫學課程（中醫學/生理學/藥理學/生化學等入門課）、長庚大學醫學院教師實驗室及研究中心實習機會、長庚紀念醫院見習及台灣偏鄉志工服務機會等，讓美國及加拿大有志進入健康醫療產業或擔任醫療專業人員之大學生，有機會在台灣獲得密集醫預科全英語學習體驗。

長庚大學是一所以學生為中心的研究型大學，致力於培育學生獲得22世紀必備即戰能力，如：數位力、跨域學習力、國際移動力等，現設置四學院包含：醫學院、工學院、管理學院、智慧運算學院；長庚大學有精緻師生比，大學部學生與專任教師比例為9:1。長庚大學致力於研究及產學合作，前瞻及基礎/應用型研究眾多，甫於2023年3月與BNT疫苗大廠輝瑞簽約，將由台灣瑞輝(Pfizer Taiwan)和長庚大學醫學院及智慧運算學院共同培育醫藥產業人才。