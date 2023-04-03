應對反亞太裔仇恨王嘉廉社區醫療中心推媒體宣傳活動

王嘉廉社區醫療中心發起媒體宣傳活動，以應對針對亞太裔(AAPI)和其它族裔社區的仇恨和偏見行為。

王嘉廉社區醫療中心日前發起一項媒體宣傳活動，以應對針對亞太裔(AAPI)和其它族裔社區的仇恨和偏見行為，並向公眾宣導可用的安全和舉報資源。從3月底至4月，「聯合對抗仇恨」(United Against Hate)活動廣告，將出現在紐約地區的中文報紙、廣播電台、數字媒體以及三州地區的亞裔 社區周邊機構內。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示：「醫療中心譴責針對亞太裔或其它社區的暴力和仇恨言論，並呼籲所有人團結一致對抗仇恨，任何團體都不應成為仇恨的目標或替罪羊。作為醫療中心，我們認識到仇恨言論和事件不僅對社區居民的身體健康有害，更會對心理健康產生影響。每個人都應享有人身安全權，這是一項基本的權利。」

根據非營利組織「停止歧視亞太裔」(Stop AAPI Hate)的一份2021年全國報告顯示，全美五分之一的亞太裔民眾曾經歷過仇恨事件；三分之一的亞太裔父母報告稱他們的孩子在學校經歷過仇恨事件；另有百分之三十二的亞裔和百分之二十六的太平洋島居民在工作中遭遇仇恨或偏見。由王嘉廉社區醫療中心發起的「聯合對抗仇恨」活動，旨在呼籲所有人團結一致，共同反對針對亞太裔和其他族裔的仇恨和偏見。

個人和社區在對抗仇恨時並非孤立無援，當遭遇相關仇恨事件或緊急情況時，應撥打911報警，或撥打311以及紐約市 人權局舉報：212-416-0197。欲瞭解更多有關反仇恨的安全資源，包括安全和舉報指南，請瀏覽王嘉廉社區醫療中心網站：https://www.cbwchc.org/AntiHateSafety_ch.asp。

50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所全國認可的非牟利機構及聯邦認可的醫療中心，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言、移民狀況如何。王嘉廉社區醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險 ，瞭解詳情請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。